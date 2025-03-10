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交通部稱花東快沒退回 花蓮縣長徐榛蔚重申中央正視交通平權

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
交通部今天否認退件花東快，而是要求公路局補充，並評估分段推動。花蓮縣長徐榛蔚呼籲盡快建設花東快。圖／花蓮縣政府提供
交通部今天否認退件花東快，而是要求公路局補充，並評估分段推動。花蓮縣長徐榛蔚呼籲盡快建設花東快。圖／花蓮縣政府提供

交通部公路局今年初送「花東快速公路」可行性評估審查，2月底被交通部退回，卻因造價金額高達3614億元，引起花蓮地方不滿。沒想到交通今天大轉彎否認退件，而是要求公路局補充，並評估分段推動。花蓮縣長徐榛蔚重申，維護交通平權是交通部最基本責任，呼籲盡快建設花東快。

交通部今天下午召開記者會，除了否認近日傳出花東快退回外，也評估分段推動建設，由於蘇花安計畫已規畫到崇德，因此花東快「崇德－新城段」這3公里效益最大，初估經費90億元；其次是新城到吉安約27公里路段，經費約900億元。

徐榛蔚今天在日本東京推廣農特產品受訪指出，交通建設不只是經濟數字的計算，更是人民生命安全的保障，若僅有「崇德－新城段」，無法真正解決花東交通長期以來的困境，切勿讓花東地區的民眾在交通資源分配上始終被邊緣化，呼籲中央正視交通平權，應儘速補完環島快速道路的最後一環。

無黨籍縣議員魏嘉賢表示，感謝交通部聽到人民的聲音，願意評估分段施作，希望中央能在評估過後，好好規畫要怎麼蓋花東快，看怎麼執行才能符合大眾利益；「不是說一定要馬上把花東快蓋好」，在財政能負擔下，可分段、分時間完成民眾基本的交通需求，增加花東兩個城市的連通性，同時盼中央不要把花東快政策屏除在外。

民進黨籍縣議員胡仁順表示，花東地區南來北往就醫、運輸、工作聯繫時間成本高，建議交通部可先推動台9線使用車輛較多的崇德至壽豐路段，不僅具經濟效益，也能提升國立東華大學師生聯外需求。

花東快速公路路廊示意圖，規畫從花蓮縣崇德到台東市。圖／交通部公路局提供
花東快速公路路廊示意圖，規畫從花蓮縣崇德到台東市。圖／交通部公路局提供

交通部 徐榛蔚 花東快

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