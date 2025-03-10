交通部強調花東快「沒退件」要求補強內容、分段推動

交通部上月底審查「花東快速公路」（花東快）可行性評估，以造價高、經濟效益低為由退件，引發花蓮縣長徐榛蔚及地方議員不滿，交通部今緊急召開記者會強調「不存在退件課題」，已請公路局積極補強內容及評估分段推動的可行性；由於蘇花安計畫已規畫到崇德，因此花東快的「崇德-新城段」這3公里效益最大，初估經費90億元。

交通部政務次長陳彥伯表示，交通部近8年已投入大量資源改善花東地區鐵、公路交通建設，累計已完成及執行中計畫已超過2208億元，加上提報行政院審議中的蘇花公路安全提升計畫（蘇花安），中央目前已投入逾3264億元。

針對地方關切的花東快速公路建設，陳彥伯說明，公路局自2019年起重新辦理花東快可行性評估，評估範圍擴大北自重德、南至台東市，2024年召開地方說明會、邀集專家學者協助審查，初步已完成環境景觀衝擊、路堤切割開發區、土方、經費、效益等議題評估，總經費規模達3614億元。

陳彥伯說，經交通部審查後，2月24日已把將相關單位意見送請公路局，建議補強內容、研究分段推動的可行性，強調「不存在退件課題」。

公路局長陳文瑞指出，交通部給公路局的審查意見中，像是整體工程效益，應再增加一些廣泛性的效益，成本面也要考量；對於部分公路的斷面也要做一些檢討，公路局將依據審查意見做綜合補充，再把報告做得更詳細。

陳文瑞說，在重大工程中，大多都會有分段推動或優先段的建議，公路局在報告中提到，目前蘇花安計畫已規畫到崇德，若要銜接蘇花安並往南繼續延伸的話，建議可先做「崇德-新城」這一段，效益最大。