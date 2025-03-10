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偏東風擴散差 13日前西半部防空氣品質亮紅燈

中央社／ 台北10日電

環境部表示，天氣穩定及偏東風影響，西半部擴散條件較差，今天中南部地區空氣品質達橘色提醒等級；預估13日之前西半部空氣品質維持在橘色提醒等級，短時間達紅色警示等級。

環境部今天發布新聞稿表示，今天天氣穩定及偏東風影響，位於中央山脈背風面的西半部地區風速轉弱，污染物開始累積，中南部地區空氣品質達橘色提醒等級。

環境部進一步說明，今天環境風場偏東風，西半部風速較弱加上混合層偏低在500公尺以下，水平及垂直擴散條件不佳，導致污染物累積，西半部細懸浮微粒（PM2.5）小時濃度多在30至50微克/立方公尺，中南部地區空氣品質達橘色提醒等級。

環境部預測，13日上午以前環境風場仍為偏東風至東南風，台南以北地區易有低雲或局部霧，西半部空氣品質維持在橘色提醒等級，短時間達紅色警示等級；隨著13日鋒面通過並有降水發生，且逐漸轉為東北風，擴散條件轉佳，雲嘉南以北空氣品質逐漸好轉為普通等級，南部地區位於下風處，空氣品質仍為橘色提醒等級。

環境部已通報地方環保局提前啟動應變措施，要求縣市針對大型工廠強化防制設備操作、營建工地加強污染防制措施，針對交通熱區執行柴油車及老舊車輛攔檢作業，並加強河川揚塵好發區實施水覆蓋等防制措施。

環境部提醒，在空氣品質不佳時期，應盡量減少外出，若要外出建議配戴口罩防護，並多搭乘大眾運輸工具，提前做好防護。

環境部 空氣品質

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