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淡水金色水岸自行車道今開工 預計2027年底完工

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市長侯友宜今出席淡水金色水岸自行車道優化工程開工典禮。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今出席淡水金色水岸自行車道優化工程開工典禮。記者劉懿萱／攝影

新北市長侯友宜今出席淡水金色水岸自行車道優化工程開工典禮。侯說，淡水今年除有淡江大橋完工、開工的淡北道路，及淡海輕軌第二期即將核定外，因此金色水岸自行車步道需快速優化，動用5.85億，從關渡段、竹圍段到紅樹林段、沙崙段及海堤段，串連八里跟淡水暮色，盼2027年底完工。

侯友宜說，淡水每年吸引近千萬人次遊客，金色水岸自行車道優化工程投入5.85億元，由交通部補助4.4億、地方自籌1.45億，將大幅提升新北河岸使用體驗，進一步吸引更多國內外遊客來訪。侯強調，未來自行車道將提供更寬敞路面及設施，融合自然景觀，使騎士能同時享受淡水河的山、河、海、林等美景。

高灘處長黃裕斌補充，自行車優化工程自關渡至淡水新市鎮海堤，全長約11公里，計畫分為5區段標，包含關渡段、竹圍段、紅樹林段、沙崙段及海堤段，其中關渡段及海堤段已完成發包，竹圍段發包中，紅樹林段及沙崙段則規畫設計中。

黃說，工程拓寬自行車道至4米，改善視線盲區、增設人行道與休憩平台，將提升騎士與行人的安全及舒適度，全線預計2027年底完工。關渡段工程將採全線半半施工，屆時騎行空間將會縮減，民眾騎行需注意安全；海堤段則將全線封閉，民眾可轉至公司田溪步道通行。

淡水河 自行車

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