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12日前偏暖中南部上看30度 13日起連3天全台防雨

中央社／ 台北10日電

氣象署今天表示，12日前各地偏暖，中南部高溫上看攝氏30度，13至15日全台有陣雨或雷雨，不排除有冰雹等劇烈天氣發生；15日大陸冷氣團南下，天氣先濕後乾，可能持續偏冷至20日。

中央氣象署預報員李名翔告訴中央社記者，明天北台灣水氣稍增，清晨至傍晚，北部地區及中部山區有零星短暫雨；12日各地又回到多雲到晴、偶有陽光的天氣。

李名翔表示，13日至15日全台有雨。13日首波鋒面通過，基隆北海岸及西半部地區有短暫陣雨或雷雨，其中北部地區有局部較大雨勢發生機率，其他地區為局部短暫陣雨。

李名翔指出，第2波鋒面14日接近，中部以北地區有局部短暫陣雨或雷雨，東半部地區及南部山區有局部短暫陣雨，其他地區有零星短暫陣雨；15日鋒面通過、接著大陸冷氣團南下，基隆北海岸及西半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨。

李名翔提到，由於這2波鋒面都可能伴隨強對流，不排除仍有冰雹等劇烈天氣現象發生。

李名翔表示，鋒面15日通過後，16日水氣仍偏多，加上大陸冷氣團影響，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲；東半部地區、西半部山區有零星短暫雨。預估17日起水氣會逐日減少、轉乾。

氣溫方面，李名翔說，明天、12日各地偏暖，北部高溫約26至28度，中南部有機會達到30度以上；13、14日因水氣偏多降雨影響，北部全天氣溫約17至25度，中南部約19至30度，要留意日夜溫差。

李名翔指出，15日大陸冷氣團南下，北部高溫再下降至22、23度，愈晚愈冷，預估最冷的時間點是16日晚間至18日清晨，北部低溫約12至14度，其他地區14、15度，局部地區會再低一些。冷氣團可能會持續至19、20日，目前資料仍有不確定性，不排除還有增強空間，後續影響需再觀察。

李名翔提到，目前觀察16日晚間至17日，若溫度及水氣能配合，3000公尺以上高山可能有零星降雪機率。

李名翔提醒，11、12日夜晚至上午台南以北，以及11日夜晚至13日清晨金馬地區易有霧或低雲，影響能見度。

冷氣團 鋒面

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