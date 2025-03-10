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台日友好 日本311大地震14週年感謝台灣活動

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水區老街廣場舉辦謝謝台灣活動，展現台日友好關係。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區老街廣場舉辦謝謝台灣活動，展現台日友好關係。 圖／紅樹林有線電視提供

日本311大地震滿14週年，由日本在臺留學生組成的「謝謝臺灣活動實行委員會」以及台北旭日扶青社，昨天於新北市淡水區老街廣場，舉辦一場謝謝台灣活動，而日台交流協會代表更出席，感謝過去台灣給予日本很多幫助，在活動現場，不僅有精彩的太鼓表演，還有開放讓民眾穿上日本浴衣，體驗日本文化，內容相當豐富。

過去台灣對日本的幫助，對於日本來說，淡水也是一個日台友情非常重要的一個地點，今年活動現場除了有DIY活動，讓大家了解感恩的心情，還有彩繪小燈籠，開放讓民眾參與，由學生教大家台日友好的彩繪圖案，牆上更展示著過去台灣捐款助許多事蹟，一旁還有日本傳統服飾的穿著體驗，許多民眾也都帶著孩子來參與，讓民眾了解到日本對台灣的感恩之心非常有意義。

對此淡水區長陳炳仲也出席參與表示，過去在14年前的311東日本大震災為日本史上嚴重的災情，日本遭受巨大破壞與衝擊，臺灣對日本的援助，更是高居世界第一，展現了強大的友誼力量，希望透過臺日民間各種交流活動，持續深化友好情誼。也希望藉由這個活動，讓大家知道並且了解台日友好的關係。

日本 淡水

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