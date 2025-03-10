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用畢生研究 南投化石達人王坤愉獲熱愛生命獎章

中央社／ 南投縣10日電

王坤愉投入畢生心血挖掘化石，見證千萬年生命歷程，更捐出1200件化石協助推廣自然科學，因此獲今年全球熱愛生命獎章，他今天領獎，再捐出1800萬年鸚鵡螺化石給南投縣政府。

退休教師、「化石達人」王坤愉獲今年第28屆全球熱愛生命獎章，周大觀文教基金會、南投縣政府今天在國立中興高中舉辦頒獎儀式暨化石特展開幕，南投縣長許淑華、周大觀文教基金會創辦人周進華等人出席頒發獎章給王坤愉，肯定對生命教育付出，並由許淑華代表南投縣政府接受回贈「1800萬年鸚鵡螺化石」。

許淑華致詞表示，王坤愉師專畢業後一直在家鄉投身教育，無論戶外生態教學或課後從事化石挖掘與研究，都是投入畢生心血，專一而投入的生命態度讓人感動，很榮幸南投有如此國寶級人物，也感謝周大觀文教基金會長年推廣熱愛生命運動，展現生命無限可能。

根據基金會資料，王坤愉終身奉獻偏鄉小學教育，更利用教學之餘踏遍大小溪河，發掘近3000件化石，包含5億4000多萬年前20顆翁戎螺化石，更是全台第1人發現鸚鵡螺化石岩層，之後整理1200件海底生物化石捐給國立自然科學博物館，協助散播化石自然科學知識。

基金會表示，王坤愉書寫地球生命史書、見證千萬年生命，贏得「地下3吋」封號，還發願分享給200多萬名憂鬱症者活出希望，更大公無私捐贈化石推廣自然科學，不愧「化石達人」稱號，因此從全球3683名推薦候選人脫穎而出，獲今年全球熱愛生命獎章。

全球熱愛生命獎章 化石

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