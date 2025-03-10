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衛福部擬開放外籍中階護佐 護師工會籲先落實護病比

中央社／ 台北10日電

衛福部擬開放資深移工及僑外生擔任「中階護佐」，台灣護師醫療產業工會今天發文指出，政府與醫院忽視護理基層困境，真正該做的是確立合理護病比落實，提升護理師薪資待遇等。

衛生福利部提出「中階護佐」規劃，盼提高薪資門檻至新台幣3.4萬元，希望藉此填補醫院護理人力缺口。台灣護師醫療產業工會透過臉書發文，中階護佐政策只是將護理問題外包、規避真正改革手段，未正視護理人員困境，恐加重護理臨床現場負擔，無助改善護理環境。

護師工會提出3點改善護理環境建議，第1點是確立合理護病比並強化落實。長期以來護病比未能明確規範，導致護理人力嚴重短缺，超額負荷已成日常。政府應制定強制性護病比標準，確保護理人員工作負擔合理，提升照護品質。

第2點是提高醫院違反勞基法的罰則，護師工會點出，許多醫院違法超時工作、變相剝削護理人員，卻未受到應有懲處。政府應加重違規醫院的罰則，確保護理人員的基本勞動權益。

第3點是提升護理師的薪資與待遇，護師工會表示，護理師的薪資長期偏低，與勞動強度極度不符，這才是造成護理人員流失的主因。政府應積極推動薪資改革，提高護理師的基本待遇與福利，才能真正留住人才。

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