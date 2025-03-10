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布拉瑞揚舞團獲選台灣品牌團隊 李遠赴台東鼓勵

中央社／ 台北10日電
文化部長李遠。圖／文化部提供
文化部長李遠。圖／文化部提供

布拉瑞揚舞團首度獲選「台灣品牌團隊」，文化部長李遠今赴台東鼓勵布拉瑞揚舞團，李遠表示，他一直將林懷民叮嚀「台灣不能老是靠雲門」這句話記在心裡，布拉瑞揚舞團的出線更具意義。

李遠今天在訪視布拉瑞揚舞團時表示，50年前他第一次看到雲門舞集時，有如「朝聖的感覺」，雲門帶領台灣展開了解放被禁錮的身體、音樂等，開始追尋自己的年代。50年後，他擔任文化部長第一個拜訪的人就是雲門舞集創辦人林懷民。

李遠表示，他一直將林懷民提醒「台灣不能老是靠雲門，要多一點國際團隊」這句話記在心裡，「直到今天，這個也從雲門出身，同在不斷追尋自己的布拉瑞揚，成為新的台灣品牌團隊，特別有意義。」

李遠表示，台灣品牌團隊自2013年起推動至今，繼第6年加入唐美雲歌仔戲團，時隔7年再次加入布拉瑞揚舞團，「文化部同仁盤點資源，整合國際交流政策的預算，今年總補助金額為年度營運及藝文扎根計畫1.22億元，國際交流計畫2040萬元，總計1.424億元規模。」

李遠表示，台灣品牌團隊由前文化部長龍應台創設，首年總補助即為新台幣1億元，共補助5個團隊，平均每團2000萬元（雲門4000萬元、其餘4隊各1500萬元）。2024年台灣品牌團隊總補助1.2億元，共補助6個團隊，平均每團仍維持2000萬元，並未隨經濟成長提升補助數額。

李遠上任後重新盤整「台灣品牌團隊」、「TaiwanTop團隊」、「地方傑出團隊」補助金三角計畫，期盼全面提升團隊質量並創造升級機會，無奈表演藝術預算被刪減2000萬元，除減少增加1個品牌團隊的可能，連往年為讓團隊保有充裕期程推動計畫，會在過年前完成的核定程序，也遲至上週才公布。

根據文化部今天發布的新聞資料，布拉瑞揚成團至今每年發表1部創作，同時以「部落是舞團最美的劇場」初心，發起「回家跳舞」部落巡演長期計畫。作品並受邀於加拿大、新加坡、日本、馬來西亞、澳洲、法國、香港等地，今年將赴北美巡演、受邀4個國際藝術節演出，展現豐厚國際展演能量。

李遠今天也探訪即將開幕的江賢二藝術園區，李遠表示作為文化部最大的角色就是「幫忙」，江賢二及布拉瑞揚同樣回到台東，開啟追尋自己的過程，文化部除了支持，將盡力幫助民間走向國際。

團隊 布拉瑞揚 李遠

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