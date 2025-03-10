「三高」7旬翁頭暈、無力 診斷出第3期大腸癌

71歲男子有「三高」，因出現頭暈、無力等症狀提前回診，發現隱性出血、糞便潛血檢查呈陽性，接受大腸鏡檢查後確診第3期大腸癌，醫師建議民眾定期篩檢以早期治療。

員林基督教醫院今天發布新聞稿指出，71歲男子患有高血壓、高血糖及高血脂，並定期接受慢性病門診追蹤，日前因出現頭暈、無力及嘔吐等症狀提前回診，血液檢查發現其血紅素僅5.2，顯示可能有隱性出血。

由於男子排便習慣正常，胃鏡檢查未有異常，但糞便潛血檢查卻呈陽性，因此醫師安排進行大腸鏡檢查，發現位於升結腸部位有8.6公分腫瘤，並已有淋巴結轉移情況，確診為第3期大腸癌。

員基醫院肝膽胃腸科醫師李健瑋表示，貧血是大腸癌常見警訊之一，這名患者沒有腹痛、腸脹氣等典型腸胃不適症狀，若非因貧血就醫，恐難發現癌症。

醫師指出，大腸癌已成台灣第二大癌症，隨著飲食習慣改變與人口老化，發病年齡逐年提前，由於早期症狀不明顯，診斷難度較高，常見症狀包括食慾下降、排便習慣改變如糞便變細或帶血、腹痛及體重無故下降等，許多患者在症狀明顯時，癌症已進入晚期。

李健瑋建議，45歲以上民眾每2年進行一次糞便潛血檢查，若結果為陽性，應盡速安排大腸鏡檢查，以提高存活率並降低大腸癌死亡風險，呼籲大家應建立健康飲食與生活習慣，並定期篩檢。