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90歲退休竹中老師徐森華 率20多位學生今起開書畫聯展

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
這次將舉辦一個半月的展覽，期望將對新竹市的美學教育注入全新的活力，圖為書法教室前的作品。圖／翰墨情緣書畫班提供
這次將舉辦一個半月的展覽，期望將對新竹市的美學教育注入全新的活力，圖為書法教室前的作品。圖／翰墨情緣書畫班提供

高齡90歲新竹高中退休的國文老師徐森華，與20多位學生組成「翰墨情緣書畫班」，今天起到4月24日在新竹市稅務局B2文化走廊展覽室，舉辦翰墨情緣師生書畫聯展，作品含蓋書法、國畫、油畫，多達60餘幅，期望對新竹市的美學教育注入全新的活力。

翰墨情緣書畫班座落於新竹市學府路，指導老師為新竹高中退休的徐森華老師，他與來自新竹縣市20餘位學生，每星期都聚在一起，切磋書畫藝術，在老師循循善誘的教導下，學生的書法各體兼備，不拘ㄧ格，或縱逸、或淳厚、或古拙、或曠邁，若劍舞浪奔，各有雅趣。

繪畫則內蓄飽滿，氣韻生動，頗具傳統深厚功力，又顯時代創新精神。每幅作品皆情景交融，獨樹審美大旗。這次將舉辦一個半月的展覽，期望將對新竹市的美學教育注入全新的活力，竭誠歡迎方家前輩，以及市民朋友，蒞臨參觀指教。

展覽時間從3月10日起到4月24日，假新竹市中央路112號稅務局B2文化走廊展覽室，舉辦翰墨情緣師生書畫聯展（開放時間：以稅務局上班時間為準）。

高齡90歲於新竹高中退休的國文老師徐森華，與20多位學生組成「翰墨情緣書畫班」，今起舉辦書畫聯展。圖／翰墨情緣書畫班提供
高齡90歲於新竹高中退休的國文老師徐森華，與20多位學生組成「翰墨情緣書畫班」，今起舉辦書畫聯展。圖／翰墨情緣書畫班提供
舉辦翰墨情緣師生書畫聯展，作品含蓋書法、國畫、油畫，多達60餘幅，期望對新竹市的美學教育注入全新的活力。圖／翰墨情緣書畫班提供
舉辦翰墨情緣師生書畫聯展，作品含蓋書法、國畫、油畫，多達60餘幅，期望對新竹市的美學教育注入全新的活力。圖／翰墨情緣書畫班提供

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