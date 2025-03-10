公費肺炎鏈球菌疫苗擴大施打 19至64歲高風險族群可至北市288院所接種

公費肺炎鏈球菌疫苗接種對象今起擴大，今天起開放19至64歲高風險對象施打疫苗，可至北市288家合約醫療院所接種，衛生局提醒，肺炎鏈球菌為社區型肺炎常見致病菌，接種疫苗是最有效預防方法，可接種13價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV13）及23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23）各1劑，以提供完整保護力

衛生局統計，截至2月底北市65歲以上長者已有20.4萬人（33%）接種PCV13、29.7萬人（48%）接種PPV23，兩種疫苗皆完成者占26%，接種完成率為六都第一。

聯醫中興院區副院長吳岱穎表示，肺炎長期盤據國人10大死因前3名，更是社區型肺炎常見致病菌，會透過呼吸道飛沫、血液傳染，一旦免疫力下降，除了肺炎，也可能導致腦膜炎，甚至演變成敗血症，接種疫苗是預防IPD最有效的方法。

衛生局表示，疫苗接種對象擴大，除65歲以上民眾外，19至64歲的侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）高風險對象也可施打，包含脾臟功能缺損、先天或後天免疫功能不全、人工耳植入、腦脊髓液滲漏、1年內接受免疫抑制劑或放射治療的惡性腫瘤及器官移植者，呼籲從未接種疫苗者盡速接種PCV13，提供初階保護，間隔1年再接種PPV23。

疾病管制科科長張惠美提醒，公費接種年齡為「接種年」減「出生年」，民眾前往接種疫苗記得攜帶健保卡及身分證，高風險對象建議於原診治醫療院所接種疫苗或攜帶診斷書等相關佐證資料，以利醫師評估接種。