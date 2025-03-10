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泰國潑水節「機票3千有找」！亞洲航空限時全航班8折
亞洲航空力行「所有座位、所有航班」促銷活動提供實惠票價，即日起至2025年3月16日、可預訂2025年3月24日至11月30日之間的旅行，乘客可享所有座位 20%的折扣。
優惠航線包括新加坡、大叻、首爾、高雄、北京、長沙、珀斯、齋浦爾、內羅畢、阿拉木圖等地，所有航班、所有座位均可享有20%的特別折扣。其中，台北到曼谷體驗潑水節單程含稅優惠票價2,950元起、台北飛馬尼拉1,942元起，高雄出發航班選擇也多，例如高雄到吉隆坡2,220元起。
票價優惠之外，包括熱門座位、標準過道座位、標準靠窗座位、安靜區域等，皆可根據喜好選位，同享優惠。但「選擇座位」促銷活動僅在首次航班預訂時有效，且需視供應情況而定。
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