「音為愛」合唱創作比賽 盧盈豪獲混聲合唱組特優

由台北室內合唱團主辦的「音為愛」國際合唱詞曲創作比賽結果揭曉，作曲家盧盈豪樂曲「亻厓對你个愛」以文藝復興風格開場搭配客語七言詩，手法獨特，獲得混聲合唱組特優。

盧盈豪今天接受中央社專訪時表示，這是他關於合唱創作的第1個獎項，作詞者曾秋仁以客語戲劇文本「火焰蟲之戀」部分內容為靈感創作，「我是台語掛的，對客語一竅不通，但光是念到客語歌詞本身就有獨特的音色。」盧盈豪說，能夠在半百之年得獎很開心，「希望樂曲可以繼續傳唱。」

「音為愛」國際合唱詞曲創作比賽由台北室內合唱團主辦，自2018年啟動迄今，2年舉行一次，已邁入第4屆，由發起人王光明長期贊助。王光明熱愛合唱，希望透過音樂的力量，讓社會更加美好，「我會努力賺錢，希望可以發揮更多力量。」

台北室內合唱團團長方素貞表示，這個比賽設置混聲合唱組、兒童合唱組，以及詞曲創作組、最佳作詞組等獎項，藉由徵件、首演發表、樂譜出版、通路行銷及講座推廣，今年共選出16首樂作，「我們希望是一條龍，讓得獎者從參賽投稿開始，一路上都有合唱團陪伴，孕育這些全新作品並深入群眾，成為善的循環。」

這屆獲獎作品風格多元，其中混聲合唱組「宮後的月娘」由自閉症患者施維哲作曲，首次嘗試民謠風格，傳達言語無法表達的情感。兒童合唱組特優得獎者Cherly Susanti為印尼華裔，作品「又是美好的一天」洋溢歡欣氣息；8旬長者楊博雄自第1屆起每屆參賽，終以「稻草人」奪下優勝獎。

評審團主席陳樹熙今天在記者會上表示，這個比賽已進行4屆，而且還是民間自己在做，「能堅持是最大重點。」陳樹熙說，身為作曲家，他很清楚樂曲有一定的壽命，大概10年可以有一個循環，如果可以繼續舉辦，就會有更多新作品進來。

第4屆「音為愛」國際合唱詞曲創作比賽得獎作品首演音樂會暨頒獎典禮將於3月15日舉行，地點在台北中山堂中正廳。由翁佳芬、高端禾與方素貞擔任指揮，王乃加、邵瑀凡與鍾慧敏擔任鋼琴演出，台北室內合唱團、台北華新兒童合唱團、國際扶輪3521地區合唱團演唱。