43歲的她「陰道痙攣」無法行房 人工受孕才順利得子

在科技業工作的43歲王小姐，因罹有「陰道痙攣」症，跟先生結婚3年行房從未成功，生子無望。所幸經不孕症醫師李茂盛以人工受孕技術，加上婦產科、麻醉科跨科醫療協助，終於讓她順利受孕，成功產下一子。

李茂盛說，「陰道痙攣」的盛行率約為0.5%，成因有心理性及生理性因素，前者可能與親密關係議題有關，建議接受心理諮商或求助身心科醫師，在解開心理障礙後多能過正常夫妻生活。後者因生殖器官先天發育不良等原因造成，臨床上多以止痛藥、平滑肌鬆弛劑等藥物進行治療，但成效不佳，婦女多怯於就醫而深受其苦。

王小姐因工作忙碌，38歲才步入禮堂，不過，每和先生親密時，會陰部、陰道和骨盆底肌肉就會不自主的持續強烈收縮，導致疼痛難耐，甚至連內診時也非常緊張、陰道會不自主收縮，導致鴨嘴器無法伸入子宮頸，所以從沒做過子宮抹片檢查。

她說，雖然先生很體貼，能同理她的困境，但她深感自責，很怕再不想辦法就會變成要離婚。夫妻倆後來求助茂盛醫院院長李茂盛，李茂盛為她進行4次取卵手術，得到10顆胚胎，並採用該院的「第4代AI人工智慧試管嬰兒技術」及「單一精蟲顯微注射術(ICSI)，挑選出優質胚胎，並在全身麻醉下，順利將胚胎送入子宮，9個月後終於順利產子。

李茂盛說，生殖醫療常能快速幫助病人達到懷孕的目標，但很多時候是侵入性的，過程會讓女人很辛苦。諮商心理師能解決的不只是讓身體放鬆、順利進行性行為的基本問題而已，而是要支持個案經歷醫療的過程，並從心理面與社會面來觀照，才能長遠性地提升心理健康。該院為了幫助病患，近期更請到諮商心理師、中山醫學大學心理系副教授王郁茗提供諮商服務，歡迎民眾預約。

王郁茗說，透過醫療可以生下寶寶而成為媽媽，透過心理諮商可以提高自我肯定、讓自己更有力量，夫妻關係與親密關係都能變得更好，所以心理諮商對個案的生殖醫療具有相輔相成的效果。