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婦人牙周病嚴重破壞齒槽脊 完整重建治療助改善

中央社／ 台南10日電

台南一名50歲婦人因右側上顎2顆臼齒疼痛，就醫發現因牙周病造成齒槽脊破壞嚴重，但拔牙可能引發齒槽脊萎縮致植牙不易，醫師以重建治療計畫搭配齒槽脊保存手術順利改善。

奇美醫院牙醫部牙周病科主治醫師李芳欣今天在院內衛教宣導會表示，這名病人因右側上顎第一大臼齒和第二大臼齒出現嚴重疼痛及動搖度，持續幾個月後到門診就醫，檢查發現為牙周病導致齒槽脊破壞嚴重，建議拔除這兩顆牙齒

李芳欣表示，由於病人擔心拔牙後齒槽脊會嚴重塌陷導致植牙困難，無法再擁有良好咀嚼功能，經擬訂妥善重建牙齒治療計劃，拔除兩顆牙齒後，隨即進行齒槽脊保存手術，保留齒槽脊最大化寬度和高度，並在等待植牙過程中進行全口牙周病治療，最後順利完成缺牙重建治療，也恢復健康咬合功能。

她說，牙周病是常見口腔疾病，因牙菌斑及牙結石堆積導致牙齦發炎，進而引發齒槽骨破壞，齒槽脊則是支撐牙齒重要結構，若因牙周病受損，易導致牙齒鬆動甚至脫落，且拔牙後齒槽脊會嚴重萎縮，造成後續假牙重建變得困難。

李芳欣指出，齒槽脊保存術是在拔牙後即刻介入，降低齒槽脊萎縮風險，治療方式多元，較簡易的如拔除牙齒後在拔牙窩洞內放置膠原蛋白，可促進凝血並形成穩定血凝塊，有助於保護拔牙窩，減少拔牙後發炎反應，促進癒合，但每個人適合治療計劃不盡相同，需要由專業醫師判斷。

她說，預防牙周病遠比治療來得簡單，良好口腔衛生習慣是最有效關鍵，若需接受拔牙治療，除了事先告知醫師自身健康與用藥情況外，了解後續假牙製作方式及美觀需求也是關鍵步驟。

牙周病 牙齒 醫師

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