228大翻案！新書排行第一 被點名犯錯的官方及學者沈默不回應

歷史研究者張若彤已經出版了三本二二八的研究專書，每一本都推翻許多官方與重量級歷史學者先前出版的定論，堪稱大翻案！

張若彤在2021年出版了《究竟228》、2022年出版了《原來228》，最新的《如是228》在2025年出版至今，不但在博客來新書排行榜的人文社科類穩居第一，而且也擠進了總榜，這個成績連作者張若彤自己都感到意外。

張若彤的二二八專書檢視並分析許多二二八文獻，發現先前的官方報告或是重量級台灣史研究者對於二二八的論述存在許多錯誤，包括引用錯誤、解讀錯誤、片面取用資訊、以及推論錯誤等。

雖然張若彤的書中直點出先前二二八專書與研究的許多錯誤，不過根據了解，從第一本二二八著作出版至今四年多來，這些被點名二二八論述有重大錯誤的專家學者，沒有一位曾經回應，似乎對於自己的研究被質疑有錯誤始終無感，或是就算有感也不願意回應。

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