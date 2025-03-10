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雲林土庫祖傳4代百年老茶莊 國際茶賽一舉摘下2面金賞獎
由日本世界綠茶協會主辦，在國際享有「茶界奧斯卡」美譽的「世界綠茶評比會」，來自日本、中國、台灣、韓國、泰國、越南、法國等7個國家的186款茶葉一番評比競爭，雲林縣土庫鎮一家四代相傳的老茶莊，一舉摘下兩面金賞獎，為這家堅持品質的百年老茶莊「茶譽美茗」再添一筆。
位於土庫鎮中正路老街的義泰茶莊，1930年由第1代陳益來創店，現年81歲的第2代傳人陳武雄堅守父親「品質為先」的創業理念，練就一手茶葉烘焙好手藝，不論早年的碳焙到現代的烘茶機，火候精準，在國內茶品競賽連接名列前茅，在中部地區茶界頗賦盛名。
第3代陳三民接手後，和就讀商管畢業的第4代傳人陳映灃，主打包裝和品質行銷，讓一直堅持品質的老茶莊更上層樓，陳映灃最近以杉林溪茗茶與金森林莊園茶兩款茶參加日本主辦的國際茶賽，一舉奪下兩面金賞獎榮譽，鎮長陳特凱前往道賀並直稱是土庫之光。
雲林茶葉產量少，這家老茶莊百年來均和南投、台中茶農契作，陳三民說，為保品質、減少鄰田汙染，均與不用化肥的原始林茶園合作，並重質不重量，在杉林溪、梨山等地以小面積契作為主，採季他均親往「督採」，近年茶工極缺，為不讓採下茶葉，茶枝過長影響品質，他總再加工錢請茶工細採分篩。
面對越南茶等許多進口茶衝擊，陳三民說，多年來從種茶到成品，他始終依循政府訂定的規章，任何細節均不含糊，老店家保質勝過賺錢，3代的堅持才能成為雲林首家獲得生產履歷標章的茶行，也在歷年茶業起落動盪中穩定成長，更能在國際大賽首度獲獎。
陳映灃說，他接手期能為祖傳3代的老茶莊文化注入新元素，包括父親親手揮毫的茶名，加上現代設計的包裝，別具時代感，反映出世代不同的品茗文化，期讓家傳祖業得以永續。
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