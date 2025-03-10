阿里山花季開鑼 「櫻與音的對話」花開迎客

林業署嘉義分署與阿里山林鐵及文資處今天在阿里山國家森林遊樂區啟動阿里山花季「櫻與音的對話」，上百名遊客搭乘森林小火車開啟森林流動藝旅，抵達沼平公園舉行盛大的花季開鑼儀式，正式揭開今年花季盛事。嘉義分署表示，今年花況佳，「櫻王」染井吉野櫻預估於3月中旬後盛開將再掀起賞花高潮。

嘉義分署表示，遊樂區內擁有山櫻花、霧社櫻、唐實櫻、琉球緋寒櫻、阿龜櫻、染井吉野櫻等多達31種櫻花品種，目前山櫻花、琉球緋寒櫻、霧社櫻與阿龜櫻盛開，為山林增添繽紛色彩。眾所矚目的「櫻王」染井吉野櫻預估於3月中旬後盛開，屆時經典賞花地點如派出所後方的吉野櫻也將進入最佳賞花時機；除了豐富的櫻花品種外，民眾在園區內陸續可欣賞到白木蘭、紫玉蘭、台灣一葉蘭、多花紫藤及玉山杜鵑等多樣花卉，這些美麗花朵將接力開花至4月底，欲前往阿里山賞花的遊客，可把握3至4月這段時間，上山體驗阿里山繽紛多彩的春日盛景。

嘉義分署長張岱表示，阿里山四季生活提案今年以森林行旅為設計靈感，融合自然美景和山林美學，規畫有質感的阿里山「森旅季」系列活動，今天由「春，櫻與音的對話」以小火車在森林裡展開流動藝術之旅揭開序幕；「夏，星空電影院」將帶領民眾體驗在巨木環繞的森林環境下觀賞電影；「秋，小森秘境探遊」則將揭開高海拔人文地景秘境，領略歷史建築的風華；「冬，森療逐光旅行」由職人領路，在楓紅之間逐光攝影，收藏阿里山瞬間詩意。