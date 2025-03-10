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有性生活1年沒懷孕 國健署籲早檢查

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

熬夜、肥胖等不良習慣都可能導致不孕，國健署提醒備孕夫婦太久沒懷孕要檢查！國民健康署婦幼健康組組長林宇旋10日在衛教記者會表示，有備孕規劃的年輕夫妻應把握女性25歲至35歲、男性40歲前的黃金生育期。若在無避孕的正常性生活情況下，經過1年仍未懷孕，應及早檢查並尋求醫師協助。

第2胎也要很慎重

國健署10日舉行「破除備孕迷思，把握黃金生育期」記者會。官員指出，許多人認為「月經規律代表容易懷孕」，但其實規律的月經通常代表排卵功能正常，並能幫助計算排卵日及受孕時機，是生育的好指標，但並不意味著一定容易懷孕。順利懷孕還需要多項條件配合，例如子宮內膜或輸卵管狀況、精子活力、卵子品質等。

「懷第1胎順利，懷第2胎不見得就沒問題！」林宇旋表示，即使夫妻順利懷孕並產下第1胎，日後想再懷第2胎時，仍有可能因年齡、健康變化或其他因素，導致懷孕困難，這稱為「繼發性不孕」。若長時間未能成功懷孕，建議夫妻儘早進行生育檢查，尋求醫師協助。

備孕要注意作息

針對有民眾認為，試管嬰兒是懷孕的最後選擇，但國健署指出，相關技術並非解決不易懷孕的最後手段，而是針對特定情況的最佳解決方案。有些夫妻因生理因素（如輸卵管阻塞）而不孕，若不清楚不孕原因而一味寄望「再試試看」或「等自然懷孕」，過度等待可能錯過黃金生育期。

隨著年齡增長，精卵品質會下降，不管是自然懷孕或是人工生殖，其成功率都只會越來越低，因此國健署最後建議，備孕夫妻養成良好的生活習慣，如均衡飲食、充足睡眠和適量運動。若積極嘗試仍無法懷孕，夫妻應儘早進行生育檢查，透過專業生殖醫學的評估與診斷，及早治療，避免錯過黃金生育期。

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