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你也有「烤土司症候群」？營養師：忽略4習慣要注意

聯合新聞網／ 綜合報導
你也有「烤吐司症候群」？營養師提醒忽略四點要注意。 示意圖／ingimage
你也有「烤吐司症候群」？營養師提醒忽略四點要注意。 示意圖／ingimage

你有聽過「烤吐司症候群嗎」？營養師高敏敏指出，這像是職業倦怠的「前症候群」，一個人累到快燃燒殆盡時叫「Burn out」，烤吐司症候群就是「Toast out」，看起來烤得微焦剛剛好，看似很美味，然而一口咬下裡面卻是空的，而且再烤下去就要焦了。

高敏敏在Instagram粉絲專頁發布影片，提醒當身心靈狀態遇到一點事情就變得情緒敏感，亦或累到有點麻木、身心俱疲，還有總是想趁機休息，這樣的你高機率是「烤吐司症候群！」如果出現這三個狀態，務必調整：

一、經常性飲酒造成的身體負擔

二、長期睡眠不足或睡眠品質不佳

三、疏忽女性護理，衍伸皮膚與私密處問題

如果想要改善症候群帶來的不良影響，建議從四個小撇步做起，包含「飲食均衡」、「持續運動習慣」、「生活習慣調整得當」、「精準關鍵的營養補充」。如果以上四點都是常被忽略的習慣，高敏敏提醒有可能就是「烤土司症候群」的族群喔！

營養師

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