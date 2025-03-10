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北捷列車通勤發異音...上班族被迫轉車 車輛送機廠

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
北捷忠孝復興站在今早上午８點多時發生列車異常。圖／擷取自網路
北捷忠孝復興站在今早上午８點多時發生列車異常。圖／擷取自網路

北捷板南線忠孝復興站今天上午8點37分，一輛捷運列車異常，導致乘客被迫下車。北捷表示，推進設備異常，處理時間約3分半，異常原因將送回機廠詳查。

民眾紛紛在社群平台寫到，列車突然發出兩聲異常聲響，就開始緩慢駛入站點，到站後就請所有乘客下車，不少趕著上班的通勤族隨即轉公車或騎YouBike。

北捷回應，板南線忠孝復興站一部列車推進設備異常，列車因自趨安全設計自動停車，車廂供電設備啟動保護改為緊急照明。基於維護旅客安全及確保服務品質，行控中心依照SOP請車上旅客換乘後續進站列車，處理時間約3分半鐘。

北捷說，至於該部列車推進設備異常原因，將送回機廠詳查。處理期間，行控中心同時採彈性調度列車及調整班距因應尖峰人潮，並加強列車、車站廣播及派員引導，旅客若有票證問題可洽車站詢問處或官網查詢。

北捷

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