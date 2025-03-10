快訊

北部醫大生遭酒駕撞死電腦斷層要花7天 受害母反問：頭七在台中辦嗎

幕後／馬英九決定親赴移民署有3原因 跟賴清德政府直球對決

管道奇襲！俄軍躲天然氣管4天包抄攻擊 烏軍棄械竄逃

新竹25歲女發現卵巢早衰 憂無法生育決定先凍卵

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
一次最好凍7到10顆卵子，最後可成形的胚胎大概3-5顆左右，8成機率可以成功生下一位小寶寶。圖／中國醫藥大學新竹附設醫院提供
一次最好凍7到10顆卵子，最後可成形的胚胎大概3-5顆左右，8成機率可以成功生下一位小寶寶。圖／中國醫藥大學新竹附設醫院提供

新竹1名年僅25歲的女子，大學期間就意外發現有卵巢早衰問題，當時抽血檢測卵子庫存量的指數AMH（卵巢卵泡的庫存量）只有1.02，低於正常值2以上，最近再追蹤AMH只剩下0.22，他擔心未來卵巢早衰無法生育，經醫師評估和建議後決定凍卵，透過凍卵微刺激療程搭配每天吃排卵藥，終於取得7顆成熟卵子凍存。

中國醫藥大學新竹附設醫院生殖醫學中心主任李孟儒說，MH 指的是卵巢卵子庫存量，人一出生，就有固定卵子庫存量，造成存量減少的原因，包含壓力大、生活作息不正常，環境賀爾蒙、塑化劑毒物、空氣汙染、環境汙染等，還有遺傳因子，如果母親或姊妹早期停經，也會影響，其他包含子宮內膜異位等因素，都會造成比較快消耗卵子庫存量。

李孟儒指出，凍卵技術可以延遲生育，許多女性因為教育、職業或個人原因，選擇晚點生育，凍卵讓她們在最佳的生育年齡保存卵子，通常是20至35歲，將來在適合的時機進行受孕，隨著年齡的增長，女性的卵子品質和數量會逐漸下降，影響懷孕的機率。一次凍卵卵子大約保存10年，如果超過10年，還要再跟國健署申請。

女性可以在年輕時保存高品質的卵子，增加未來懷孕的成功率。凍卵也減少生育焦慮，對於一些女性來說，生育的壓力可能會影響她們的心理健康。凍卵技術提供了選擇的自由，讓女性能夠在不急於生育的情況下，專注於其他生活目標，減少焦慮。

而對於某些面臨醫療挑戰的女性，例如癌症患者，凍卵可以在治療前保存卵子，確保她們在康復後仍有生育的可能性。

凍卵的過程需要醫療費用，一次療程約10萬台幣左右，包括排卵藥及針劑、取卵手術及麻醉費、冷凍及儲存等費用。對於許多女性來說，這可能是一筆不小的經濟負擔。另外，凍卵不一定保證受孕成功，還要看精子的品質 一般解凍卵子受精機率約7到8成，胚胎成功植入約4到5成，因此，一次最好凍7到10顆卵子，最後可成形的胚胎大概3-5顆左右，8成機率可以成功生下一位小寶寶。

中醫大新竹附醫生殖醫學中心主任李孟儒説，凍卵技術是尊重女性生育選擇的表現，不過所費不貲，建議凍存卵子選擇女性最佳生育年齡期間。圖／中國醫藥大學新竹附設醫院提供
中醫大新竹附醫生殖醫學中心主任李孟儒説，凍卵技術是尊重女性生育選擇的表現，不過所費不貲，建議凍存卵子選擇女性最佳生育年齡期間。圖／中國醫藥大學新竹附設醫院提供

凍卵 庫存 生育

延伸閱讀

柯文哲父親告別式 三黨政要齊聚哀悼

柯文哲奔父喪未使用戒具 北所：評估後無必要

柯建銘現身柯承發告別式 他憶與柯家淵源盼：柯文哲身體健康

柯文哲父告別式柯建銘現身 他：感謝柯爸支持理當送最後一程

相關新聞

看準職棒商機 易遊網攜手中信兄弟首賣大巨蛋VIP席位

2024年第三屆世界棒球12強賽，台灣擊敗南韓、美國、日本等世界棒球強權首度奪冠，將全民瘋棒球的熱潮推向頂峰，今年中華職...

泡泡龍患者就醫到就業艱難 成大USR計畫要他們的天賦被看見

罕見遺傳性表皮分解性水皰症，也是俗稱的「泡泡龍」，根據衛福部通報統計，泡泡龍病人目前約有150位，其中有超過3分之2居住...

北捷列車通勤發異音...上班族被迫轉車 車輛送機廠

北捷板南線忠孝復興站今天上午8點37分，一輛捷運列車異常，導致乘客被迫下車。北捷表示，推進設備異常，處理時間約3分半，異...

棄置有害廢棄物不法獲利3868萬 高雄業者所得全數沒收

環境部指出，近期與橋頭地方檢察署及內政部警政署保安警察第七總隊第三大隊南區中隊，結合台南市、高雄市、屏東縣政府環保局查獲...

牙周病導致齒槽脊破損 醫：預防勝於治療

台南一名50多歲婦人因近期出現牙疼症狀，且牙齒還有大幅度的晃動感，至奇美醫院就醫檢查，驚覺是牙周病導致牙槽脊破壞嚴重，牙...

全聯「歐樂B促銷」無法出貨民眾申訴消基會 再提3補償方案

去年10月全聯福利中心推出了歐樂B促銷組合，包含「歐樂B動感潔柔電動牙刷和抗敏護齦牙膏6支」，活動折扣後的驚爆價為317...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。