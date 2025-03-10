新竹25歲女發現卵巢早衰 憂無法生育決定先凍卵

新竹1名年僅25歲的女子，大學期間就意外發現有卵巢早衰問題，當時抽血檢測卵子庫存量的指數AMH（卵巢卵泡的庫存量）只有1.02，低於正常值2以上，最近再追蹤AMH只剩下0.22，他擔心未來卵巢早衰無法生育，經醫師評估和建議後決定凍卵，透過凍卵微刺激療程搭配每天吃排卵藥，終於取得7顆成熟卵子凍存。

中國醫藥大學新竹附設醫院生殖醫學中心主任李孟儒說，MH 指的是卵巢卵子庫存量，人一出生，就有固定卵子庫存量，造成存量減少的原因，包含壓力大、生活作息不正常，環境賀爾蒙、塑化劑毒物、空氣汙染、環境汙染等，還有遺傳因子，如果母親或姊妹早期停經，也會影響，其他包含子宮內膜異位等因素，都會造成比較快消耗卵子庫存量。

李孟儒指出，凍卵技術可以延遲生育，許多女性因為教育、職業或個人原因，選擇晚點生育，凍卵讓她們在最佳的生育年齡保存卵子，通常是20至35歲，將來在適合的時機進行受孕，隨著年齡的增長，女性的卵子品質和數量會逐漸下降，影響懷孕的機率。一次凍卵卵子大約保存10年，如果超過10年，還要再跟國健署申請。

女性可以在年輕時保存高品質的卵子，增加未來懷孕的成功率。凍卵也減少生育焦慮，對於一些女性來說，生育的壓力可能會影響她們的心理健康。凍卵技術提供了選擇的自由，讓女性能夠在不急於生育的情況下，專注於其他生活目標，減少焦慮。

而對於某些面臨醫療挑戰的女性，例如癌症患者，凍卵可以在治療前保存卵子，確保她們在康復後仍有生育的可能性。