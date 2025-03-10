快訊

北部醫大生遭酒駕撞死電腦斷層要花7天 受害母反問：頭七在台中辦嗎

幕後／馬英九決定親赴移民署有3原因 跟賴清德政府直球對決

管道奇襲！俄軍躲天然氣管4天包抄攻擊 烏軍棄械竄逃

聽新聞
0:00 / 0:00

棄置有害廢棄物不法獲利3868萬 高雄業者所得全數沒收

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
高雄非法棄置場址搜索行動及採樣作業。圖／環境部提供
高雄非法棄置場址搜索行動及採樣作業。圖／環境部提供

環境部指出，近期與橋頭地方檢察署及內政部警政署保安警察第七總隊第三大隊南區中隊，結合台南市、高雄市屏東縣政府環保局查獲高雄市鼓山區一間環保公司租用廠房非法棄置有害事業廢棄物及一般事業廢棄物，橋頭地檢署偵辦後起訴該公司及涉案17人，初估不法所得達3868萬3000元。

環境部環境管理署表示，自2024年至今年1月針對此案件進行多次稽巡查，歷經1年查處蒐證，發現該公司自2020年至2024年期間陸續於高雄市、屏東縣、台南市承租廠房堆置大量廢塑膠混合物、廢鐵桶、廢液、非有害廢集塵灰或其混合物、金屬冶煉爐渣、廢鋁渣等事業廢棄物，經採樣檢測，廢液閃火點、毒性特性溶出程序(TCLP)重金屬「鎘」濃度等項目超標，確認屬於有害事業廢棄物。

此外，該公司假借其他領有廢棄物清除許可的公司名義與事業簽訂「再利用廢棄物委託處理合約」，實際上均由未取得廢棄物清除、處理許可之益○環保有限公司將廢棄物堆置於承租之廠房再加以棄置，涉犯廢棄物清理法刑責等非法情節，報請橋頭地檢署指揮偵辦，後續並會同檢警機關進場督察、搜索，橋頭地檢署已起訴該公司及涉案人，並聲請沒收犯罪所得，負責人由法院裁准羈押禁見。

環管署指出，任意棄置有害事業廢棄物，或未經主管機關許可，提供土地堆置、回填廢棄物，或未領有廢棄物清除處理許可文件，從事廢棄物貯存、清除處理，涉犯「廢棄物清理法」第46條第1款、第3款及第4款刑責規定，依法得處1年以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣1500萬元以下罰金。

屏東縣政府 廢棄物 高雄市

延伸閱讀

「先租後棄」環保蟑螂再現南高屏 橋檢起訴17人

影／台中翁借錢高雄女友娶媳婦？一年齡破綻警識破阻詐

靈鷲山志工福隆沙灘「撿垃圾」 呼籲「減垃圾」更重要

桃園2清潔員幫量販店省萬餘元清運千餘公斤垃圾 雙雙涉貪遭訴

相關新聞

看準職棒商機 易遊網攜手中信兄弟首賣大巨蛋VIP席位

2024年第三屆世界棒球12強賽，台灣擊敗南韓、美國、日本等世界棒球強權首度奪冠，將全民瘋棒球的熱潮推向頂峰，今年中華職...

泡泡龍患者就醫到就業艱難 成大USR計畫要他們的天賦被看見

罕見遺傳性表皮分解性水皰症，也是俗稱的「泡泡龍」，根據衛福部通報統計，泡泡龍病人目前約有150位，其中有超過3分之2居住...

北捷列車通勤發異音...上班族被迫轉車 車輛送機廠

北捷板南線忠孝復興站今天上午8點37分，一輛捷運列車異常，導致乘客被迫下車。北捷表示，推進設備異常，處理時間約3分半，異...

棄置有害廢棄物不法獲利3868萬 高雄業者所得全數沒收

環境部指出，近期與橋頭地方檢察署及內政部警政署保安警察第七總隊第三大隊南區中隊，結合台南市、高雄市、屏東縣政府環保局查獲...

牙周病導致齒槽脊破損 醫：預防勝於治療

台南一名50多歲婦人因近期出現牙疼症狀，且牙齒還有大幅度的晃動感，至奇美醫院就醫檢查，驚覺是牙周病導致牙槽脊破壞嚴重，牙...

全聯「歐樂B促銷」無法出貨民眾申訴消基會 再提3補償方案

去年10月全聯福利中心推出了歐樂B促銷組合，包含「歐樂B動感潔柔電動牙刷和抗敏護齦牙膏6支」，活動折扣後的驚爆價為317...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。