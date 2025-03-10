牙周病導致齒槽脊破損 醫：預防勝於治療

台南一名50多歲婦人因近期出現牙疼症狀，且牙齒還有大幅度的晃動感，至奇美醫院就醫檢查，驚覺是牙周病導致牙槽脊破壞嚴重，牙醫師雖建議拔除牙齒，但婦人抗拒拔牙，透過牙醫師建議下，以齒槽脊保存手術並進行全口牙周病治療，婦人術後順利重建，更恢復健康咬合。

奇美醫院牙周病科主治醫師李芳欣表示，牙周病是一種常見的口腔疾病，因牙菌斑及牙結石的堆積導致牙齦發炎，進而引發齒槽骨破壞，且齒槽脊是支撐牙齒的重要結構，若因牙周病受損，易導致牙齒鬆動甚至脫落，即便拔牙，齒槽脊也會因嚴重萎縮，造成後續假牙重建困難。

李芳欣分享，一名50歲的婦人因右側上顎第一大臼齒和第二大臼齒出現嚴重疼痛，且有大幅度搖動的情況，就醫檢查發現是牙周病導致牙槽脊破壞嚴重，建議拔牙，但該名婦人擔心拔牙後，齒槽脊會嚴重塌陷，導致植牙困難，無法再擁有良好的咀嚼功能，一度抗拒拔牙。

她也說，在了解婦人的擔憂後，建議其在拔除牙齒後，隨即進行齒槽脊保存手術，保留齒槽脊最大化寬度和高度，同時安排全口牙周病治療，讓婦人無需再進行二次大範圍補骨手術，即可順利在右側上顎缺牙區，完成2顆植牙重建治療，並恢復健康的咬合功能。

李芳欣表示，齒槽脊保存術主要是在拔牙後防止齒槽脊萎縮，為未來的重建牙齒治療提供理想的齒槽脊基礎，該治療方式相當多元，簡易方式像是拔除牙齒後，可在拔牙窩洞內放置膠原蛋白，保護拔牙窩；若大範圍齒槽脊破壞的拔牙窩洞，則建議使用骨移植材填充並覆蓋再生膜，以穩定材料並促進骨再生。