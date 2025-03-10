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牙周病導致齒槽脊破損 醫：預防勝於治療

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
50多歲婦人右側上顎第一和第二大臼齒因嚴重牙周病破壞牙肉和骨頭塌陷，在牙醫師建議下，拔牙即刻做齒槽脊保存手術。圖／奇美醫院提供
50多歲婦人右側上顎第一和第二大臼齒因嚴重牙周病破壞牙肉和骨頭塌陷，在牙醫師建議下，拔牙即刻做齒槽脊保存手術。圖／奇美醫院提供

台南一名50多歲婦人因近期出現牙疼症狀，且牙齒還有大幅度的晃動感，至奇美醫院就醫檢查，驚覺是牙周病導致牙槽脊破壞嚴重，牙醫師雖建議拔除牙齒，但婦人抗拒拔牙，透過牙醫師建議下，以齒槽脊保存手術並進行全口牙周病治療，婦人術後順利重建，更恢復健康咬合。

奇美醫院牙周病科主治醫師李芳欣表示，牙周病是一種常見的口腔疾病，因牙菌斑及牙結石的堆積導致牙齦發炎，進而引發齒槽骨破壞，且齒槽脊是支撐牙齒的重要結構，若因牙周病受損，易導致牙齒鬆動甚至脫落，即便拔牙，齒槽脊也會因嚴重萎縮，造成後續假牙重建困難。

李芳欣分享，一名50歲的婦人因右側上顎第一大臼齒和第二大臼齒出現嚴重疼痛，且有大幅度搖動的情況，就醫檢查發現是牙周病導致牙槽脊破壞嚴重，建議拔牙，但該名婦人擔心拔牙後，齒槽脊會嚴重塌陷，導致植牙困難，無法再擁有良好的咀嚼功能，一度抗拒拔牙。

她也說，在了解婦人的擔憂後，建議其在拔除牙齒後，隨即進行齒槽脊保存手術，保留齒槽脊最大化寬度和高度，同時安排全口牙周病治療，讓婦人無需再進行二次大範圍補骨手術，即可順利在右側上顎缺牙區，完成2顆植牙重建治療，並恢復健康的咬合功能。

李芳欣表示，齒槽脊保存術主要是在拔牙後防止齒槽脊萎縮，為未來的重建牙齒治療提供理想的齒槽脊基礎，該治療方式相當多元，簡易方式像是拔除牙齒後，可在拔牙窩洞內放置膠原蛋白，保護拔牙窩；若大範圍齒槽脊破壞的拔牙窩洞，則建議使用骨移植材填充並覆蓋再生膜，以穩定材料並促進骨再生。

李芳欣強調，預防牙周病遠比治療來得簡單，良好的口腔衛生習慣是最有效關鍵，而齒槽脊保存術對有計畫進行植牙的病人來說，能有效提升植體穩定性和成功率，不過補骨量仍有其限制，目前也需自費，不過，每個人適合的治療計畫都不盡相同，需由專業醫師判斷並找到最適合的選擇，手術後也需要遵照醫囑仔細照護、追蹤觀察。

奇美醫院牙周病科主治醫師李芳欣表示，牙周病易導致齒槽脊破損，而齒槽脊保存術可有效預防拔牙後的齒槽萎縮，但仍建議拔牙前事先與專業牙醫討論，以免未來重建方式受限。記者萬于甄／攝影
奇美醫院牙周病科主治醫師李芳欣表示，牙周病易導致齒槽脊破損，而齒槽脊保存術可有效預防拔牙後的齒槽萎縮，但仍建議拔牙前事先與專業牙醫討論，以免未來重建方式受限。記者萬于甄／攝影

牙周病 牙齒 醫師

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