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黑熊達古阿里下山覓食今捕獲 冬天食物短缺瘦28公斤
花蓮玉里鎮前晚有民眾發現一隻台灣黑熊「逛大街」現身源城社區，甚至晚上也出現在果園及學校，林保署花蓮分署證實，這隻黑熊是去年野放的「達古阿里」。團隊在果園啟動捕捉程序，今天上午6時許捕獲達古阿里，發現牠瘦了28公斤，左後肢因磨損產生新傷口，後送野灣動物醫院健康檢查。
花蓮分署表示，達古阿里是成年公黑熊，於去年3月下旬，二度接近聚落受困陷阱被救援，左後肢外傷經8個月治療復健，經確認牠野外攀樹等謀生能力無虞後，去年12月4日野放，並以衛星發報頸圈持續追蹤行蹤。
達古阿里野放後，前往玉山國家公園拉庫拉庫溪上游度冬，2月開始往淺山移動，2月下旬進入分署所設的電子圍籬範圍內，3月4日起頻繁至一處芒果園，取食果農拿來吸引蒼蠅授粉的腐肉，甚至偶爾在源城里道路走動，曾闖入源城國小停車場，被老師發現。
花蓮分署為避免人熊發生衝突，緊急設立網路群組，即時向居民發布達古阿里動向及提醒注意事項 ，8日有民眾晚上在路上遇到達古阿里，並錄下影像，廣為流傳。
由於達古阿里持續造訪果園、房屋，花蓮分署昨天設置桶狀陷阱啟動捕捉程序，順利於今天清晨捕獲。經野灣團隊現場初步檢查，達古阿里明顯較野放時瘦弱，因冬天食物短缺，體重從野放時的91公斤變成63公斤；其左後肢原本傷口癒合處亦因磨損產生新傷口，已後送野灣詳細檢查及評估健康狀況與行為。
花蓮分署提醒，目前瑞穗鄉以南已是黑熊活動區域，民眾如遇到黑熊，切勿圍觀探尋，應保持冷靜並緩慢後退；若開車時遇到黑熊，在自身安全前提下，可停靠路邊讓黑熊離開後再緩慢駛離，切勿下車靠近，並請通報林業保育署（0800-000930 您您您救山林）。
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