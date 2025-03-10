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全聯「歐樂B促銷」無法出貨民眾申訴消基會 再提3補償方案

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全聯去年底推出歐樂B電動牙刷和牙膏超殺優惠價卻未能順利出貨，引發消費者向消基會提出申訴。記者潘奕言／攝影
全聯去年底推出歐樂B電動牙刷和牙膏超殺優惠價卻未能順利出貨，引發消費者向消基會提出申訴。記者潘奕言／攝影

去年10月全聯福利中心推出了歐樂B促銷組合，包含「歐樂B動感潔柔電動牙刷和抗敏護齦牙膏6支」，活動折扣後的驚爆價為317元，吸引大量消費者搶購，但後續供應卻出現問題，造成眾多已付款預購的消費者不滿，並向消基會提出申訴。

針對申訴案件，寶僑家品股份有限公司回覆，全聯將提供全額退款或換貨方案供消費者選擇；全聯則回覆，因國際原物料短缺，供應商供貨不及，公司將依供應商品供應時程陸續通知消費者提貨；若消費者在等待期間欲辦理退貨，需憑原交易完整發票至當時購物分店辦理。

其中退款方案，消費者可持購買單據至原購買門市進行全額退款，並獲贈歐樂B抗敏護齦牙膏1支及歐樂B牙線2入裝1組。或是可選擇退貨方案，消費者可持購買單據至原購買門市換貨，內容包括歐樂B抗敏護齦牙膏6條及吉列Proshield鋒護系列刮鬍刀頭4入組；或是歐樂B抗敏護齦牙膏6條及風倍清天然織物噴霧370ml 3瓶，各方案數量有限，換完為止。

全聯補充回應，針對本次促銷活動企劃確實不夠完善，內部已做了相關流程檢討，接下來會積極協助消費者退換貨及相關補償措施；對顧客造成不良購物體驗深感抱歉，將持續改進。

消費者 電動

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