35歲男愛喝手搖飲、熬夜吃炸物 「免疫老化」經常感冒

一名35歲男性，因擔任業務高壓工作，長期飲食失衡，習慣以含糖手搖飲代替正餐，經常熬夜且靠油炸食物紓壓。導致免疫力下降，經常感冒、胃食道逆流，甚至反覆嘴破長皰疹。減重專科暨家醫科醫師魏士航表示，甜食、炸物除了導致發胖，還會讓身體慢性發炎，各種慢性疾病上身。

魏士航說，這位35歲男性來就診時，BMI高達33.4、體重達99.5公斤，檢測顯示胰島素阻抗值（HOMA-IR）3.5，發炎指標（hs-CRP）過高，身體的免疫系統逐漸退化，屬於「免疫老化」現象。免疫力下降與不良生活習慣、壓力、環境因素息息相關，除了增加感染疾病的風險，還可能引發各種併發症。

魏士航指出，免疫老化（Immunosenescence）會削弱抵禦病毒的能力、引發慢性發炎，導致免疫細胞長期受損。最常見的表現症狀為感冒頻率較多、常常腹脹、腹瀉或是消化不良等。另外，還會加速肌肉流失、脂肪代謝異常與胰島素阻抗等；肥胖與免疫力低下是一種惡性循環，身體發炎讓人「瘦」不了。

免疫力下降是多方面的問題，但透過生活型態調整、補充適當營養素，可以有效提升免疫系統。魏士航建議，平常可適量攝取6大關鍵營養素，包括維生素C、維生素D、Omega-3脂肪酸、鎂、鋅、硒，這些維生素、礦物質對免疫系統的運作至關重要。

6大關鍵營養素

維生素C：具抗氧化作用，能提升免疫力。

維生素D：平衡免疫系統、減少發炎，降低自體免疫疾病風險。

Omega-3脂肪酸：具抗發炎作用，有益心臟及血壓健康。

鎂：穩定神經與免疫系統，減少長期發炎；缺鎂者易疲倦、影響睡眠品質。

鋅：維持免疫系統正常運作，可增強免疫系統中的白血球。

硒：調節免疫反應，具有輔助新陳代謝的功能。

魏士航提醒，人體免疫力從40歲起便開始明顯下降，不良的飲食習慣、睡眠不足與高壓生活會加速免疫老化。應攝取多元飲食，特別是新鮮蔬果、全穀物、原型食物等，營養均衡的關鍵不在於「多吃」，而是「吃對」。另適量運動、充足睡眠、情緒管理，讓免疫系統逐漸趨於平衡。