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列車經雙溪到三貂嶺「後部守車兩軸出軌」台鐵緊急搶修
台鐵今早傳有列車行經雙溪到三貂嶺間西正線（K20+200處）時，發生後部守車兩軸出軌情況，台鐵表示，經查此事故無人傷亡，車上也無旅客，目前雙溪=三貂嶺間以東正線單線雙向行車，行經該路線列車平均延誤5至10分鐘，全案已由運安會調查中。
台鐵指出，今天早上10時54分，7501次貨物列車行經雙溪=三貂嶺間西正線（K20+200處）時，後部守車兩軸出軌，接獲通報後，即刻成立公司本部一級應變小組，並從七堵機務段調派搶修車前往現場搶修。
台鐵表示，經查，此事故初步調查原因為7501次後部守車兩軸出軌，無人員傷亡，車上無旅客，目前雙溪=三貂嶺間以東正線單線雙向行車，行經該路段列車平均延誤5至10分鐘，全案已由運安會調查中。
台鐵表示，修復前已規畫相關行車計畫，即時乘車資訊請洽台鐵官方網站及台鐵e訂通APP。
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