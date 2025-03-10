東海女大生事故道路未改善 民團籲政府正視交通安全

還路於民行人路權促進會上周末分別於台中與新竹舉辦「零死亡願景散步節」，以實地走讀的方式體驗行人環境問題，促進會指出，台中東海女大生事故地點道路設計未見改善、新竹清華大學商圈坡道設計不佳，身障者輪椅通行困難，呼籲政府正視交通安全，打造更安全的行人環境。

還路於民行人路權促進會3月8日、9日分別在台中與新竹舉辦「零死亡願景散步節」，以實地走讀的方式體驗行人環境問題，活動中也展示人本交通國家的道路設計照片，如缺乏國際通用的行人穿越道標誌、減速設施等，透過對比不同國家的作法，讓民眾更清楚現行規畫的不足。

促進會表示，台中場的散步路線議員黃守達、吳佩芸也出席參與，經過東海大學女大生事件發生地點，發現現場道路設計未見改善，仍有安全隱憂，當地民眾指出，當地曾發生嚴重事故，卻未見政府積極作為，憂心類似悲劇再次發生；此外，沿途可見大量未有法規依據的紅藍爆閃燈，讓行人和駕駛都感到不適。

新竹場走讀清華大學商圈，議員蔡惠婷、廖子齊親身乘坐輪椅，體驗身障者通行環境，過程中，部分坡道設計不佳，導致輪椅操作困難，甚至一度出現不穩狀況；另有學生提及，自己通學區域剛鋪完柏油卻沒有人行道，或是遇到外側車道很寬、人行道卻寬度不足以讓行人通過，引發現場其他學生及用路人共鳴。

活動中，民眾在評分人行道環境的海報上紛紛貼上「不滿意」標籤，顯示改善需求迫切；針對車輛違停在人行道、行穿線上，導致行人被迫繞路，民眾坦言「現在是行人要保護車，不是車讓行人」，呼籲政府落實違規取締，並加速淘汰不適任駕駛，確保行人空間不再被侵佔。