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國際首進行翻車魚食性探討 發現不只吃水母

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
張景淳表示，了解翻車魨食性與資源分配情形，可以知道翻車魨與環境獵物間的關係，解析其食物的高密度分布區域，標記出翻車魨的高風險棲息地，並建議延繩釣作業避開這些區域，減少混獲風險。圖／水產試驗所東部漁業生物研究中心提供
張景淳表示，了解翻車魨食性與資源分配情形，可以知道翻車魨與環境獵物間的關係，解析其食物的高密度分布區域，標記出翻車魨的高風險棲息地，並建議延繩釣作業避開這些區域，減少混獲風險。圖／水產試驗所東部漁業生物研究中心提供

農業部水產試驗所最新研究發現，翻車魨科魚種不只吃水母，其食性比過去認知的要廣，除了水母，甲殼類與底棲物種也都有可能是他們的食物，而且不同種類也有食性上資源分配的情形，該項研究為國際首次針對翻車魨科全科魚種進行食性探討，相關報告於2024年已刊登於Environmental Biology of Fishes。

翻車魨廣泛分布於全球熱帶至溫帶海域，棲息深度從海洋表層至1000公尺。根據漁獲紀錄顯示族群數量有逐年下降情形，且該下降與其高混獲率有關，其中翻車魨已被國際自然保護聯盟（IUCN）列為易危等級物種。

水產試驗所東部漁業生物研究中心助理研究員張景淳表示，全世界的翻車魨科魚種共有3屬5種，是現存體型最大的硬骨魚類，被漁民稱為曼波魚的翻車魨科魚種，是台灣東部海域常見的魚種，其中矛尾翻車魨佔了翻車魨科魚種漁獲的80%至90%。

張景淳指出，針對其食性研究發現，翻車魨屬魚種基本上以水母為主食，並會在大洋中表水層中攝食其他物種；矛尾翻車魨以海樽類為食，也會攝食底棲生物；而在波紋長翻車魨的胃中發現了甲殼類、魷魚等物種，但未發現水母。

張景淳表示，了解翻車魨食性與資源分配情形，可以知道翻車魨與環境獵物間的關係，解析其食物的高密度分布區域，標記出翻車魨的高風險棲息地，並建議延繩釣作業避開這些區域，減少混獲風險，未來可更進一步究明翻車魨科各魚種的生態及分布等各項相關資料，以作為未來漁業資源管理的依據。

全世界的翻車魨科魚種共有3屬5種，圖為食性說明。圖／水產試驗所東部漁業生物研究中心提供
全世界的翻車魨科魚種共有3屬5種，圖為食性說明。圖／水產試驗所東部漁業生物研究中心提供

水母 農業部 風險

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