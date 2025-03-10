快訊

金融大老鄭貞茂背癌妻偷吃 每周4次「孫悟空棒打白骨精」鹹濕簡訊曝光

總統府欲派代表參加柯文哲父親告別式 陳智菡證實：柯家婉拒

高教危機／6年流失5千大學專任師 薪資死魚價難敵挖角

漲電價物價也雙漲 盧秀燕：民眾苦盼中央與台電慎思！

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
漲電價物價也雙漲，台中市長盧秀燕表示，民眾苦盼中央與台電慎思！記者游振昇／攝影
漲電價物價也雙漲，台中市長盧秀燕表示，民眾苦盼中央與台電慎思！記者游振昇／攝影

經濟部即將在三月下旬召開電價審議會，台電千億元撥補預算能否到位，可能成未來電價關鍵。台電內部推演三方案因應，最好的情況是不漲電價，最可行的情況是調漲住宅、小商店用電，預估逾1500萬戶家庭及小商家全面受影響。市長盧秀燕說，如果物價與電價雙漲，民眾生活「雪上加霜」希望中央及台電慎思！

市長盧秀燕今天在廍子國小舉辦三校新校舍聯合動土典禮，她被問到經濟部3月下旬預計提出電價調漲三方案，盧秀燕表示，有消息傳出這個月底，經濟部將提出電費漲價的計畫，這兩天也聽到民眾在討論這個議題且有點擔心。

盧秀燕說，因物價在家庭支出占有非常重要的比例，過去的經驗告訴我們，電費調漲會推升物價上漲，現在民眾生活很辛苦，如果電價、物價雙漲，可能讓民眾生活雪上加霜，因此希望中央及台電能夠慎思。

台電 盧秀燕 電價

延伸閱讀

影／台中北屯廍子、松強國小與大雅文雅國小活動中心 今天聯合動土

影／台積電千億美元投資美國建廠 盧秀燕：中科二期蓋4廠不受影響

影／大學生在台中被酒駕撞死 盧秀燕：盼司法系統重判嚴懲

盧秀燕稱台中沒有美術館遭質疑 白民代力挺：為市府驕傲

相關新聞

今起溫暖如夏逾30度 吳德榮：周末鋒面先到寒流緊隨

今起回暖了，但冬衣還不能收，因為還有冷氣團，甚至是寒流。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的...

分級醫療9年 醫學中心擠更多人

我國於一○六年起推動分級醫療，迄今九年醫學中心看診率卻不降反升，且下轉病人偏低，一一三年三六四四多萬人次至醫學中心看診，...

分級醫療／醫勞盟：就醫指引恐緣木求魚

醫院急診壅塞，衛福部研擬民眾就醫指引，希望落實分級醫療。不過，前健保局總經理張鴻仁表示，就醫指引對民眾無強制力，會有多少...

分級醫療／鼓勵下轉 擬增給付點數

專家學者建議，調整轉診支付標準、搭配「大家醫計畫」，以加速落實分級醫療，對此，健保署提出正面回應，已著手修訂轉診支付標準...

醫療性凍卵凍精拚年底上路 乳癌、血癌患者優先

根據110年癌症登記報告顯示，全國「育齡癌友」近1萬2000人左右，其中，女性占了六成，在接受化療及放療後恐失去生育能力...

春天天氣變化濕氣重「春困」上身 中醫師曝5大養生良方

春天天氣多變化，最近多雨、風大、濕氣重，許多人感覺總是睡不飽、頭暈、疲累、想睡覺，恐是「春困」上身。中醫師吳明珠說，春天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。