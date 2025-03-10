漲電價物價也雙漲 盧秀燕：民眾苦盼中央與台電慎思！

經濟部即將在三月下旬召開電價審議會，台電千億元撥補預算能否到位，可能成未來電價關鍵。台電內部推演三方案因應，最好的情況是不漲電價，最可行的情況是調漲住宅、小商店用電，預估逾1500萬戶家庭及小商家全面受影響。市長盧秀燕說，如果物價與電價雙漲，民眾生活「雪上加霜」希望中央及台電慎思！

市長盧秀燕今天在廍子國小舉辦三校新校舍聯合動土典禮，她被問到經濟部3月下旬預計提出電價調漲三方案，盧秀燕表示，有消息傳出這個月底，經濟部將提出電費漲價的計畫，這兩天也聽到民眾在討論這個議題且有點擔心。

盧秀燕說，因物價在家庭支出占有非常重要的比例，過去的經驗告訴我們，電費調漲會推升物價上漲，現在民眾生活很辛苦，如果電價、物價雙漲，可能讓民眾生活雪上加霜，因此希望中央及台電能夠慎思。