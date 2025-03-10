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全聯推好康促銷卻成「有吵有糖吃」 消基會提三點呼籲

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導

去年10月，全聯福利中心推出了歐樂B促銷組合，包含「歐樂B動感潔柔電動牙刷和抗敏護齦牙膏6支」，活動折扣後的驚爆價為317元。活動一推出便受到消費者的熱烈歡迎，但也有許多消費者久候卻未能拿到商品。當消費者因等待過久而提出反彈，向政府或消基會申訴時，卻在調解前通知促銷品出貨，顯現「有吵有糖吃」的微妙氛圍。消基會呼籲，後續無論以出貨、退款或換購方案處理本案紛爭，全聯所提方案除保障消費者原有權益外，均應另提因無法及時出貨之補償措施，且所提措施須獲得消費者同意。

消基會指出，去年底接獲消費者的申訴案件，發現總會和各分會均有消費者提出申訴，顯示這是一個全面性的促銷卻無法出貨的問題。為了解實際狀況並尋求解決方案，消基會分別向全聯實業股份有限公司（即全聯福利中心）和寶僑家品股份有限公司發文。寶僑表示，全聯將提供全額退款與換貨方式供消費者選擇。

但這樣的回覆及後續發展並未獲得消費者的認可。消費者抱怨，全聯福利中心在推出促銷活動後，未對無法及時出貨的情況提出全面性說明及解決方案。當消費者因等待過久而提出反彈，甚至向政府或消基會申訴時，卻在調解前通知促銷品出貨，顯現出「有吵有糖吃」的微妙氛圍。消費者再去櫃台詢問時，店員通常僅拿出一條牙膏進行退款，或僅提供2、3瓶風倍清天然織物噴霧進行換貨，未能尊重消費者的意願。

消基會指出，雖然全聯福利中心的退款方案提出補償措施，櫃台服務人員半強迫的退款或換貨行為，並未表現出誠懇的道歉，導致消費者怨聲載道，甚至認為全聯福利中心「擺爛」，這使企業形象受損，也浪費了許多消保官和消基會處理申訴的社會資源。

針對本案，消基會有三點呼籲：

一、企業在提出任何促銷活動時，應先實地盤點量能，再推行促銷方案。

二、雖推出退款、換購等措施，但若消費者要求履約或主張退款或換購，均應尊重消費者的選擇權。後續無論以出貨、退款或換購方案處理本案紛爭，所提方案除保障消費者原有權益外，均應另提因無法及時出貨之補償措施，且所提措施須獲得消費者同意。

為及早解決紛爭，消基會願為消費者進行申訴與調解。消基會主事務所 諮詢專線 : (02) 2700-1234。中區分事務所 諮詢專線: (04) 2375-7234 。雲嘉南分事務所 諮詢專線: (06) 241-1234。南區分事務所諮詢專線: (07) 225-1234　

消保官 消基會 消費者

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