醫療性凍卵凍精拚年底上路 乳癌、血癌患者優先

根據110年癌症登記報告顯示，全國「育齡癌友」近1萬2000人左右，其中，女性占了六成，在接受化療及放療後恐失去生育能力。衛福部擬推「醫療性凍卵補助」，優先補助乳癌患者提供凍卵補助，以及男性血癌患者的凍精補助。

國健署婦幼健康組組長林宇旋表示，「醫療性凍卵補助」的試辦內容先行通過女性乳癌、男性血癌患者，目前規畫文件已提出，並送入行政院，待同意預算、對象後，就會啟動試辦計畫。她指出，目前已召開專家會議，由癌症團隊評估施行情況，會再將資料補送進行政院，力拚年底通過上路。

林宇旋說，「醫療性凍卵補助」將比照人工生殖技術補助方案，第一次最高補助7萬元；男性血癌患者凍精補助，平均約數千元不等。關於醫療性凍卵、凍精的補助受惠人數，還需要醫療性評估，包括癌症期別等，初步仍難估計實際可受惠人數。

隨著國人結婚與備孕年齡逐漸延後，愈來愈多夫妻面臨懷孕困難，國健署建議，應把握黃金生育期，若無避孕1年後仍未懷孕，應及早就醫檢查。根據內政部112年人口統計資料顯示，女性第一胎年齡，已經來到31.5歲，生育年齡35歲以上女性更超過3成。

我國約每7對夫妻中就有1對夫妻不孕，中華民國生育醫學會理事長黃貞瑜表示，國人對於備孕有許多錯誤迷思，包括月經規律代表容易懷孕、試管嬰兒是最後選擇、做試管嬰兒很傷身等，她強調，有意生育的夫妻應及早就應檢查，透過專業評估，提高懷孕機會。

黃貞瑜以張先生、張太太為例，32歲結婚、34歲生下大寶，後來試過許多方法想再生下一胎，卻無法如願。張太太表示，未曾進行真正生育檢查及治療，最後抱著股且一試的心態求醫，發現是甲狀腺、血糖問題。經過身體調養，再進行試管嬰兒療程，38歲生下二寶，去年5月又順利生下三寶。

張太太說，進行試管嬰兒療程前，已經考慮人工生殖的方法，但是坊間療程太貴，幸好國健署推出人工生殖技術補助方案，減輕經濟負擔。林宇旋表示，試管嬰兒補助方案自110年7月施行迄今，已協助超過2萬1514對夫妻，迎接2萬4653名新生兒。

林宇旋呼籲，把握女性25至35歲黃金生育期，及早規畫並善用補助資源，一般不孕症夫妻首次申請試管嬰兒補助最高10萬元，再次申請者最高補助6萬元，並依各範圍療程給予不同補助額度，目前全國共有103家特約人工生殖機構可申請試管嬰兒補助。