家庭看護移工重大傷病整合服務今啟動 提供安置、醫療協助及轉介

家庭看護移工突然發生重大傷病時，受看護者家庭往往會十分煩惱，勞動部自今日起正式啟動「家庭看護移工重大傷病整合服務」，例如提供安置服務、醫療協助及轉介等，幫助雇主在面對移工因重大傷病無法繼續工作及照顧的空窗期。

隨著我國逐步邁入超高齡社會，國內家庭對於看護的需求也隨之上升。根據最新的資料統計，截至今年1月底，全台依法聘僱的家庭看護移工已達19萬7742人，但當家庭看護移工因故遭遇重大傷病時，雇主將面臨移工的重病照料及被看護者無人照顧等困境。

勞動部表示，今天起正式啟動家庭看護移工重大傷病整合服務，當家庭看護移工發生重大傷病，雇主只要向各地方政府的移工諮詢服務中心或直接聘僱聯合服務中心或通報1955勞工諮詢申訴專線，後續地方政府將啟動單一窗口整合服務模式，派員關懷訪視，瞭解移工的身心狀況及雇主的家庭照顧需求，並提供最適切的轉介、諮詢及協助。

勞動部指出，地方政府也會協調駐台辦事處聯繫移工的母國親屬，並依家庭看護移工之需求提供支援服務，包括安置服務及醫療協助等。同時，在雇主面臨照顧人力空窗期間提供必要的支援，包括協助申請「擴大聘僱外籍家庭看護工家庭使用喘息服務」或「聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務」。