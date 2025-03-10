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諾羅疫情大爆發！今年症狀不只上吐下瀉 是否就醫就看一關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
急診壅塞未解，全台卻受嚴重諾羅疫情影響，腹瀉疫情持續增加。 聯合報系資料照
急診壅塞未解，全台卻受嚴重諾羅疫情影響，腹瀉疫情持續增加。 聯合報系資料照

急診壅塞未解，全台卻受嚴重諾羅疫情影響，腹瀉疫情持續增加，小兒科醫師林哲民分享自己也感染的經驗，不僅噁心想吐，還發燒、全身無力，自我打趣說「過去病毒型腸胃炎除了典型上吐或下瀉，較少伴隨發燒，更少有肌肉痠痛，今年諾羅讓你一次擁有」。

「是福不是禍，諾羅躲不過！」林哲民在臉書發文指出，他感染的第一天，出現微發燒症狀，全身無力畏寒，肚子脹氣，手腳些許痠痛，接著就開始腸胃極度不適，肚子絞痛，噁心想吐，食慾降到最低，當下只能勉強喝一些等滲透壓液體，補充糖分水分，就這樣度過一整天。

林哲民指出，之後他搭配腸胃藥物治療和清淡飲食，第三天開始慢慢恢復正常，「諾羅大流行的原因是傳染力極強，只要10顆以上病毒就可以致病，病患的嘔吐跟排泄物都充滿病毒，不小心碰到就有感染的風險」。

他也提醒，關於病毒性腸胃炎的預防跟飲食指南很多，有六大注意事項：

一、就算是同樣病毒造成的腸胃炎，每個人症狀也不一定相同，有人先吐後拉，有人又吐又拉，有人只吐不拉。

二、嘔吐比腹瀉麻煩，強力嘔吐會連水分都無法補充，能不能少量喝水且不吐，是需不需要去醫院治療的關鍵

三、急性期可以加倍補充益生菌，儘快恢復腸道正常菌叢，益生菌沒有服用過量的問題。

四、腸胃發炎，食慾一定會下降得很明顯。同理，如果食慾正常，是腸胃炎的機率很低，要考慮其他健康問題。

五、腹瀉會造成腸黏膜受損，黏膜是吸收水分跟養分的重要構造，完全復原需要七天，因此腸胃炎七天內的飲食都要特別注意控制，不然很容易變成慢性腹瀉。

六、腸胃炎的飲食，大家都知道少量多餐和清淡，但更寬鬆的腸胃炎飲食是「可以鹹，不要油」，比如稀飯不要加肉鬆，而是改加海苔醬等。

發燒 腸胃炎 諾羅病毒 食慾

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