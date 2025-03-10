諾羅疫情大爆發！今年症狀不只上吐下瀉 是否就醫就看一關鍵

急診壅塞未解，全台卻受嚴重諾羅疫情影響，腹瀉疫情持續增加，小兒科醫師林哲民分享自己也感染的經驗，不僅噁心想吐，還發燒、全身無力，自我打趣說「過去病毒型腸胃炎除了典型上吐或下瀉，較少伴隨發燒，更少有肌肉痠痛，今年諾羅讓你一次擁有」。

「是福不是禍，諾羅躲不過！」林哲民在臉書發文指出，他感染的第一天，出現微發燒症狀，全身無力畏寒，肚子脹氣，手腳些許痠痛，接著就開始腸胃極度不適，肚子絞痛，噁心想吐，食慾降到最低，當下只能勉強喝一些等滲透壓液體，補充糖分水分，就這樣度過一整天。

林哲民指出，之後他搭配腸胃藥物治療和清淡飲食，第三天開始慢慢恢復正常，「諾羅大流行的原因是傳染力極強，只要10顆以上病毒就可以致病，病患的嘔吐跟排泄物都充滿病毒，不小心碰到就有感染的風險」。

他也提醒，關於病毒性腸胃炎的預防跟飲食指南很多，有六大注意事項：