快訊

總統府欲派代表參加柯文哲父親告別式 陳智菡證實：柯家婉拒

高教危機／6年流失5千大學專任師 薪資死魚價難敵挖角

iPhone持續充電100%「超傷手機」縮短電池壽命 專家曝最佳方法

聽新聞
0:00 / 0:00

汽機車停駛線上服務 法人車主今起也適用

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部公路局先前針對一般車主推出「自然人車主申辦汽機車停駛線上服務」，今再宣布法人車主也適用。汽機車示意圖。聯合報系資料照
交通部公路局先前針對一般車主推出「自然人車主申辦汽機車停駛線上服務」，今再宣布法人車主也適用。汽機車示意圖。聯合報系資料照

為提供民眾更便利的申辦服務，交通部公路局先前針對一般車主推出「自然人車主申辦汽機車停駛線上服務」等各項線上服務，為擴大嘉惠更多使用族群，公路局宣布，今天起，法人車主也適用，但完成停駛登記車輛若違規上路，汽車所有人可處3600元以上、1萬800元以下罰鍰，並當場移置保管車輛。

公路局表示，先前已針對一般車主推出「自然人車主申辦汽機車停駛線上服務」、「車牌報廢與繳銷線上申請服務」及「廢車回收一站通」等各項線上服務，統計2024年已完成約20萬件申請案件，民眾不再受空間及時間限制，隨時隨地均可辦理。

為擴大更多使用族群使用「汽機車停駛線上服務」，公路局說，今天起增加開放法人車主線上申辦機車及自用小型車停駛，將可大幅節省民眾臨櫃洽公及往返公路監理機關時間。

民眾只要在「監理服務網」（https://www.mvdis.gov.tw）上，即可看到法人車主申辦「汽機車停駛線上服務」，法人車主登入監理服務網會員後，於線上提出機車及自用小型車停駛申請，同時繳清汽燃費及交通違規罰鍰，並於10日內將號牌及行照郵寄至監理所（站）即可完成登記，系統將會寄送停駛證明供車主留存，車輛後續如果有使用道路的需求，應先至監理所（站）辦理復駛。

公路局提醒，車輛因故暫時不使用，建議可辦理停駛登記，以暫停計徵汽車燃料使用費及使用牌照稅，但完成停駛登記車輛，不得行駛道路或於道路停車，如違規上路，將依道路交通管理處罰條例第12條規定，處汽車所有人3600元以上、10800元以下罰鍰，並當場移置保管車輛。

法人 車主

延伸閱讀

小心受騙！監理機關不會寄發通行費繳納通知單或簡訊

高雄輕軌半路停駛9分鐘「駕駛睡著了」 捷運公司道歉了

頭插鋼筋亡！南投少年無照騎車摔水溝 二審判國賠84萬

彰化市「扭扭路」1年540件檢舉 15個路口8月底前將改善

相關新聞

今起溫暖如夏逾30度 吳德榮：周末鋒面先到寒流緊隨

今起回暖了，但冬衣還不能收，因為還有冷氣團，甚至是寒流。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的...

分級醫療9年 醫學中心擠更多人

我國於一○六年起推動分級醫療，迄今九年醫學中心看診率卻不降反升，且下轉病人偏低，一一三年三六四四多萬人次至醫學中心看診，...

分級醫療／醫勞盟：就醫指引恐緣木求魚

醫院急診壅塞，衛福部研擬民眾就醫指引，希望落實分級醫療。不過，前健保局總經理張鴻仁表示，就醫指引對民眾無強制力，會有多少...

分級醫療／鼓勵下轉 擬增給付點數

專家學者建議，調整轉診支付標準、搭配「大家醫計畫」，以加速落實分級醫療，對此，健保署提出正面回應，已著手修訂轉診支付標準...

醫療性凍卵凍精拚年底上路 乳癌、血癌患者優先

根據110年癌症登記報告顯示，全國「育齡癌友」近1萬2000人左右，其中，女性占了六成，在接受化療及放療後恐失去生育能力...

春天天氣變化濕氣重「春困」上身 中醫師曝5大養生良方

春天天氣多變化，最近多雨、風大、濕氣重，許多人感覺總是睡不飽、頭暈、疲累、想睡覺，恐是「春困」上身。中醫師吳明珠說，春天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。