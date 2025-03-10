春天天氣變化濕氣重「春困」上身 中醫師曝5大養生良方

春天天氣多變化，最近多雨、風大、濕氣重，許多人感覺總是睡不飽、頭暈、疲累、想睡覺，恐是「春困」上身。中醫師吳明珠說，春天常下雨，人體感覺被濕氣侵犯，容易感冒，且值春天、冬天交替，人體免疫力正在進行調整，脾胃不好、肝火旺，容易出現「濕困」亦即「春困」現象，建議多吃綠色蔬果、多運動、睡眠充足，按壓穴位調理，可去濕健脾又養肝。

吳明珠說，春天時，氣溫回升又下雨，人的脾胃及血液循環易受影響，若脾經的陽氣不足，無法代謝體內蓄積的濕氣，尤其老年人的脾胃較虛弱、循環差、大腦供氧量不足，容易出現怕冷、易累、頭昏、嗜睡等春困症狀。不少人的「春困」現象，甚至是發生便祕、軟便等腸胃問題。

吳明珠說，春天對應臟腑是「肝」，肝在五行中對應「木」，木是所謂的肝經，與情緒、內分泌、緊張、焦慮有關，因此，春天宜養肝，可以改善春困的不適症狀。

吳明珠建議，預防改善春困五種方法，第一、多吃綠色蔬菜，春天肝火上升，常有血壓高、口乾舌燥等，此時必須清肝、疏肝理氣，補肝血肝氣。飲食宜清淡，多吃綠色蔬菜，如地瓜葉、芹菜等，甚至是蔥、薑、蒜等辛香料也可以多吃，幫助血液循環；但要少吃太油膩及辛辣食物，如麻辣鍋、羊肉爐、十全大補湯等，因飲食太燥熱，肝臟代謝不佳。

二、多到戶外踏青賞花、多看綠色的景色，春天要「養陽」，宜盡量到郊外踏青、爬山或賞花，活動筋骨，幫助肝經運行，有利精神放鬆，消除視覺疲勞，也能產生愉快的心情。

三、多運動，一日之計在於晨，早上的專注力最集中，可以做伸展操或快走運動，疏經活血，幫助排掉體內的廢氣，但春天的清晨有時氣溫偏涼，記得外出時，可以多添加一件薄外套。

四、晚上11點前就寢，因為養肝睡眠充足最重要，養成早睡早起習慣，有好的睡眠品質，每天晚上最好11點前入睡，睡足6至8小時，中醫理論，晚上11點到隔日凌晨1點血液走膽經、1點至3點是走肝經，最晚不要超過凌晨1點入睡，此時讓肝好好休息，才不會因缺氧而嗜睡。

五、按壓三穴位，包括太衝穴，肝經的起始穴，位於腳背大拇指和第二拇指骨中凹陷處，可以在泡腳時順便按壓。具疏理肝氣、清熱明目、舒緩情緒、助眠等功效。百會穴則位於頭頂正中線及兩耳連線的交會處，具安神、助眠、緩解頭痛等效果。迎香穴在臉部，鼻翼外緣中點旁，鼻唇溝中凹陷的地方，具有呼吸道保養，可以緩解鼻塞、改善鼻過敏等作用。