14年來最冷！專家曝今年冬天「打破3紀錄」：保暖衣物還不能收
經過了幾天濕冷的天氣後，今天回暖了，不過這周的氣溫會像溜滑梯一樣逐漸往下滑，因為後面有冷氣團接著來。氣象專家林得恩指出，今年冬天打破了3紀錄，成為14年來「最冷的冬天」，他也解釋背後原因。
林得恩在臉書發文指出，根據中央氣象局統計，今年冬天是近14年以來「最冷的一年」，影響的因子很多，包含溫度平流、季風環流以及局部地區的日夜變化、輻射冷卻等，除此之外，「反聖嬰現象」也是可能的肇致因素之一。
林得恩表示，今年冬天打破了「冷很早」、「冷很久」、「超級冷」3項紀錄，若以近8年氣象署的氣候統計資料來看，今冬首波大陸冷氣團（最低溫低於14度）出現在2024年11月28日，顯見冷氣團較早報到。
統計2016至2025年，每年1、2月加上前1年12月台北站逐月最低溫（計算低於攝氏14度，即達大陸冷氣團等級）的天數，結果顯示，今年冬天達最低溫的總天數，高達38天，明顯大於其它年；可以說是，近10年以來，冬天「冷很久」的1年！
根據中央氣象署統計，今冬冷空氣南下頻繁，期間共受到13波大陸冷氣團以上等級的冷空氣影響，體感明顯偏冷，是統計近14年以來，冬天最冷的一年，今年冬天「超級冷」！
林得恩說，反聖嬰現象對台灣的影響，一個是秋颱特別多，共計有15個佔全年西北太平洋海域生成颱風總個數的57.7％，尤其在東部外海或是菲島東部外海附近生成，跟西太平洋海域的海溫異常高有關。
林得恩進一步說，反聖嬰現象也會帶來冷冬，因當反聖嬰年時，冷季在台灣東南部外海或菲島東部外海常會存在一個氣旋式環球，它不但會加強北風的強度外，也會更有效率把北風帶下來，所以，今年的冬衣到現在還收不起來。
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