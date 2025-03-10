周四起雨神再來下4天 吳聖宇：周日起轉冷下探7度

春天天氣變大，這幾天先是春暖如夏，逾30度，接著冷空氣再來，乍暖還寒，秒變冬天，要適時增減衣物。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，回暖至周三，周四起天氣變化大，周日再度轉冷，下周有機會下探7度。

吳聖宇指出，今白天北部、東北部、花東高溫可達24-27度，竹苗21-23度，中南部有機會26-28度或以上，中部目前有低雲或霧，要等到晚一點溫度上升比較明顯。今晚到明晨西半部仍普遍有霧發生，溫度稍涼，中北部、東北部空曠地區低溫可能降到15度上下，南部及花東空曠地區16-17度，日夜溫差大。

吳聖宇說，明天有微弱鋒面掠過台灣北方海面，結構很弱不明顯，伴隨雲層通過台灣以北，北部、東半部雲量增多，轉為多雲或陰，雲層較厚情況下可能有零星小雨或飄雨機會，山區降雨可能性比平地高。中南部大致維持多雲到晴。明天起霧狀況很明顯，尤其西半部夜晚、清晨。各地白天高溫26-29度，南部甚至30度或以上。夜晚清晨中北部、東北部空曠地區低溫大約15-16度，南部及花東空曠地區17-18度。

周三天氣恢復穩定，降雨機會低，以多雲天氣為主，夜晚清晨西半部仍然持續起霧。各地白天高溫普遍可達26-29度，南部有機會超過30度以上。夜晚清晨中北部、東北部空曠地區低溫17-18度，南部及花東空曠地區19-20度。

吳聖宇指出，周四白天地面鋒面迅速接近並且來到台灣上空，各地轉為有短暫陣雨或雷雨，台灣周邊海域上有對流胞發展機會，不過預報變動性大，不容易提早掌握對流胞影響位置，外出要帶雨具。周五鋒面結構逐漸減弱，位置略往北抬，中部以北、東北部、東部等地天氣仍不穩定，有短暫陣雨機會，南部及東南部轉多雲或陰。

吳聖宇說，周六鋒面再度南下，各地降雨再度增多，有短暫陣雨或雷雨機會，由於周六這波鋒面後方有較強冷空氣推動，中部以北、東北部可能有局部較多累積雨量。周六晚間到周日(16日)鋒面逐漸東移南壓，離開台灣上空，但後續底層東北季風明顯增強，同時有華南雲雨帶持續通過，發生雷雨機會降低，各地仍會有短暫陣雨，要等到下周一(17日)乾冷空氣明顯南下後，整體天氣好轉，恢復多雲到晴。

溫度方面，吳聖宇說，周四、五降雨增多，北部、東北部白天高溫稍微下降到23-25度，中南部、花東地區高溫仍有26-30度。周六鋒面過後，冷空氣南下開始降溫，北部、東北部白天高溫下降到20-22度，中南部降幅還不明顯，高溫仍有25-29度。周日冷空氣影響變得明顯，各地溫度下降轉冷，北部、東北部白天高溫只剩下16-17度，中部及花蓮18-20度，南部及台東22-24度。

吳聖宇指出，周日晚間開始一直到下周三(19日)，甚至周四(20日)清晨，受強冷空氣影響，各地有低溫發生機會，中部以北到東北部空曠地區可能降到10度以下，由於後續天氣型態轉為乾冷，如果輻射冷卻作用較為明顯，有可能出現7-9度或以下低溫，南部及花東空曠地區也會降到10-12度之間。