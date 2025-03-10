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日稻米職人推薦2款台灣米最好吃 愛好者大喊驚豔：不輸日本米

聯合新聞網／ 綜合報導
日本稻米職人推薦2款台灣米最好吃。 示意圖／ingimage
日本稻米職人推薦2款台灣米最好吃。 示意圖／ingimage

擁有超過10年駐日新聞特派員經歷的專欄作家福澤喬，分享遇到一位日本的稻米職人，他詢問對方最推薦的台灣米是哪個品種，職人推薦高雄147號及台南16號2款，貼文引發網路熱議。

福澤喬在臉書發文，提到剛好遇到一位日本的稻米職人，他詢問職人最好吃、最推薦的台灣米是哪種米，對方的答案是「高雄147號」以及「台南16號」，福澤喬表示若本身很喜歡吃白米飯可以多加參考。

此則貼文吸引4000多人按讚，網友紛紛留言「高雄147很猛喔！有機冠軍米曾鵬章，就是種高雄147拿獎的，是香米，煮起來亮亮的」、「147的話最近剛上家樂福超市，很推喔，在日本拿金賞的」、「高雄美濃147超讚」、「幾年前曾經拿到當年的新米一目惚れ，回家煮了之後家人說美濃147更讚，去美濃農會買來煮了之後驚為天人，台灣米完全不輸日本米，現在都買來送日本人」、「推高雄147，第一次吃的時候很驚豔，非常有記憶點的品種」、「推台南16號，又稱台南越光米，用一般電鍋煮就非常好吃，我也是向小農購買」、「台南16號是台灣農民自信之作！口感細緻Q彈與日本越光米不相上下喔」。

也有網友表示「台中194也很好吃喔」、「唯一推薦二林之光的台中194號」、「推池上米多力米」、「台灣的一等米，只要好好煮都很好吃」、「台灣米的品質大部分都很讚，但就是需要買日本電鍋，才能煮得更美味」。

稻米 美濃 農會

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