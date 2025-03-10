哪種油煎魚沒油耗味？ 內行大推一款超萬能：煎炒烤炸都適合
煎魚時選對油很重要，會影響到風味與口感。一名網友好奇哪款油最適合煎魚且油耗味比較不重，許多烹飪愛好者紛紛推薦各類油品，其中一款油被提及最多次，因油煙點高十分耐高溫，不論煎、炒、烤、炸都可以。
網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實說》發文，表示自己家炒菜都是使用苦茶油，想知道煎魚的話哪一款油最適合，「油耗味比較不會這麼重？」
貼文一出，立刻吸引眾多網友留言「豬油最適合煎魚」、「玄米油可以耐高溫」、「煎魚會高温，可挑發煙點高的油， 比較不會變質，我是用葵花油、玄米油或pure橄欖油，不要用冷榨或Extra低煙點的，那是涼拌或炒菜用，價格也高」、「我建議兩種優質耐高溫的油，一是純芥花油二是純玄米油」、「芥花油，油最好冰起來才沒油耗味，任何油都一樣，霧化也無妨，都能使用，我不愛玄米油，那個味不喜歡」、「我光煮個飯就有3種油，炒菜橄欖油、煎魚煎蛋豬油、炸東西大豆沙拉油」。
而被許多人提到的則是「酪梨油」，「酪梨油最耐熱250度…非常適合煎、炒、烤、炸，拌菜、水煮菜適合初榨橄欖油」、「用酪梨油，但重點還是魚要夠新鮮」、「酪梨油，我們任何料理都用酪梨油」、「煎魚我愛用酪梨油」、「酪梨油適合各種溫度的料理」。
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