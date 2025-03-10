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今起溫暖如夏逾30度 吳德榮：周末鋒面先到寒流緊隨

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
周三前天氣溫暖穩定，高溫恐逾30度，周四起接連2波鋒面通過，水氣增加，周六下午起比前波強的冷空氣南下，氣溫驟降，再次感受乍暖還寒。聯合報系資料照
周三前天氣溫暖穩定，高溫恐逾30度，周四起接連2波鋒面通過，水氣增加，周六下午起比前波強的冷空氣南下，氣溫驟降，再次感受乍暖還寒。聯合報系資料照

今起回暖了，但冬衣還不能收，因為還有冷氣團，甚至是寒流。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天暖氣團影響，各地天氣大都晴朗穩定，最高氣溫回升至30度以上；西半部易起霧，東半部偶有零星少量飄雨機率。

今天各地區氣溫為：北部14至30度、中部13至30度、南部14至31度及東部14至29度。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，明天、周三暖氣團持續影響，各地仍為晴朗穩定，「春暖如夏」，最高氣溫仍在30度以上；西半部容易起霧。明北部海面有雲層移入，北海岸及山區偶有零星少量飄雨機率，影響輕微。周四、周五鋒面在北部近海徘徊，台灣在暖氣團內，高溫略降仍偏暖；因大氣不穩定，局部地區有短暫陣雨或雷雨機率，要注意小範圍「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)發生。

最新模式模擬顯示，吳德榮說，周六(15日)至下周(16)日鋒面通過，各地有局部陣雨或雷雨機率；下周一至周三(17至19日)各地晴朗穩定。

吳德榮指出，模式模擬顯示，周六下午起比前波強的冷空氣南下，氣溫驟降。下周日晚已逼近「強烈大陸冷氣團」標準。下周一至周三轉乾冷，因「輻射冷卻」加成，清晨及夜間更有觸及「寒流」機率。下周三白天起減弱，氣溫回升。期末模擬、各國模式持續調整中，需密切觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

冷氣團 吳德榮 氣溫

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