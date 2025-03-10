健康你我他／自種花草學拍照 綠意小卡心意足

每日清晨收到家人與摯友傳來溫馨早安圖，溫暖了我的心房。於是起心動念，希望能把愛傳遞，又不流於千篇一律、了無新意，於是就動手展開我的小田園生活。

每天悉心澆灌窗台的特色植株，觀察它們所需要的環境與生長方式，竟收獲許多花朵、果實與種子，經過耐心的催芽，分株後還可以將愛分享給親友，真是心滿意足。

種子的發芽照料需要天時地利人和，因此我思考如何能讓遠在國外的至交，也能感受到即刻的溫柔，就需要藉由科技的力量讓圖文並茂，才能帶來更多美好的情感交流。我進修電腦課程後，不知不覺拍攝了許多觀葉植物挺拔姿態的作品，做成了一幀幀能療癒身心靈的綠意時光卡。

因為植株種類不同，個性也不一，正好呼應著我們千變萬化的日日心情，花園裡有熱情的天堂鳥，綠白條紋相間的暖心日龜，暖橘酸甜的金吉樹，展開心形的綠葉大麥克，芬芳撲鼻的玉蘭花，清新醒腦的檸檬薄荷，或是搖曳生姿排列整齊的串錢藤…，我喜歡依著花語或它們當日的向陽性，寫下文字附在我的綠意小卡，送給我心愛的家人朋友。

我想這樣的早安圖是用心巧思過的，無論你愛的人在何處，一定都能感受到這份能量與溫度。喜歡這樣幸運滿滿的早安圖嗎？大家可以動手自製，讓愛傳遞。