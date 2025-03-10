健康名人堂／輕忽預防保健 無怪健保悲歌已響

楊志良 台灣全民健保邁入30周年，回想1998年，時任經建會處長的蔡勳雄找我廖化做前鋒，召集幾位專家組成全民健保規畫小組。當時我提出應將預防保健含括在內，蔡處長一口答應，白紙黑字寫下承諾，但在健保法修訂時，卻連保大不保小都爭論不休，預防保健認為是政府責任，就不在健保給付範圍。

在魏文王問扁鵲的故事裡，扁鵲認為大哥醫術最好，治人於未病之時，但病人無感，所以大哥最默默無聞，收入最差。二哥醫術次之，可在疾病初發時治癒，人卻以為他只能治小病，所以收入有限。而扁鵲費心費力治大病，反而名聲最高，收入最豐，但其實人必有死，所以在扁鵲手中死亡者最多。

大量經費 耗用於疑難雜症

目前的全民健保就像扁鵲，將大量經費耗用於疑難雜症、新藥新科技，卻不知如此的效益其實最差。又有人說健保應該保大病不保小病，這更是笑話，沒經過診斷，怎麼知道病是大還是小？名醫因為自認是小病，拖成大病而不治的例子不在少數。

健康排名 先進國家中倒數

正因為台灣健保專注於大病，新醫療科技的引進及治療，亞洲第一；癌症的治癒率，世界前茅。全民健保被認為世界第一，但輕忽預防保健，台灣整體健康排名在先進國家中卻是倒數第三。

世界衛生組織很早就指出，健康不僅僅是沒有疾病而已，而是生理的、心理的，及社會的完全安寧狀態。

人是社會的動物，生理及心理的健康，是建立在社會健康上。本人住家附近的社區公園，每天一大早就有好幾組民眾在做各種健身活動，做體操的、打太極拳的、唱歌跳舞的、結伴快走的，好不熱鬧。

這些成員彼此熟識，一人缺席，眾人關懷，若有困難都能即時相互協助，所以虐兒虐老暴力事件，特別是孤獨死絕無僅有。且大家對社區有極高的認同感，活動場地維持得非常整潔，獲北市府頒發最佳里民活動場所，里長也被譽為全國最優里長。

其實類似的里民活動很多，本人擔任署長期間，有鑑於這些團體沒有正式組織，更沒有會計制度，無法給予補助，因此舉辦「活力健康秀」比賽，廣邀全省及外島的團體參加，各縣市獲得優等的，由政府補助交通費，集合到台大體育館進行全國競賽，優勝者給予獎金鼓勵。個人以為人走茶涼，但卻遍地開花。

健保30年 重要改革缺討論

只要「谷歌」一下，就可發現全台灣以活力健康秀為概念的各式活動，名稱或小有差異，但團體成千上百，這才是今日全民健保真正的基礎。

健保30周年，應將重點放在如何增進人民健康，然而令人失望的，現今對於支付制度的改革，亦即如何根據健康照護的品質及結果支付費用，以及先進國家普遍採用的DRG（診斷關聯群）及論人計酬試辦計畫，均未討論。無怪乎健保悲歌已然響起，缺費用、缺醫護及各類醫事人員，急診病人只好躺在走廊外面的擔架上。全民健保嗚呼哀哉！