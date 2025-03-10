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分級醫療／鼓勵下轉 擬增給付點數

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
衛福部健保署為提升轉診效率，落實分級醫療，已規畫修訂轉診支付標準，預計提至本月12日醫院總額研商議事會議討論。本報資料照片
衛福部健保署為提升轉診效率，落實分級醫療，已規畫修訂轉診支付標準，預計提至本月12日醫院總額研商議事會議討論。本報資料照片

專家學者建議，調整轉診支付標準、搭配「大家醫計畫」，以加速落實分級醫療，對此，健保署提出正面回應，已著手修訂轉診支付標準，提高醫學中心下轉病患的誘因，另積極推廣「大家醫平台試辦計畫」，提升基層診所醫師量能，增加病人對其信任度。

外界認為，分級醫療似乎成效不彰，不過，健保署表示，一○六年西醫基層門診量占整體各層級醫療院所百分之六十四點三，到了一一三年占比為百分之六十四點一，呈現持平趨勢。再者，慢性病人於基層診所就醫件數比率，一○八年為百分之四十，去年提升至百分之四十三，可見分級醫療政策逐漸呈現效果。

健保署指出，為提升轉診效率，落實分級醫療，已規畫修訂轉診支付標準，鼓勵全面使用電子轉診平台，取消未使用者的轉診費；另提升醫學中心、區域醫院下轉給付點數，每件由現行五○○點再加二○○點，達到七○○點。接受下轉醫療院所每件由二○○點增加三○○點，共五○○點，盼將醫療資源留給急重難症病人，這項調整預計提至本月十二日醫院總額研商議事會議討論。

此外，專家建議，針對未經轉診，及至醫學中心就醫者的部分負擔，依法行事。健保署表示，考量民眾負擔，現行門診部分負擔仍以定額收取，去年部分負擔新制實施後，部分負擔占總醫療費用占率已有提升，醫學中心約達百分之十六，將持續研議定率制部分負擔，或電腦斷層、磁振造影等高價檢驗檢查部分負擔的可行性。

健保署近年積極推動多項分級醫療政策，例如，在地區醫院執行全人計畫，至今已收案十萬人，另擴大家庭醫師整合性照護計畫、醫療體系垂直整合聯盟，去年起則推動「大家醫計畫」，西醫基層推動「家醫計畫二點○」、「整合代謝症候群防治計畫」、「糖尿病照護方案」等慢性病照護計畫。

「大家醫平台試辦計畫」正在執行中，健保署透過資訊系統管理及追蹤糖尿病、慢性腎病等慢性病個案，提升基層醫師量能，增加病人黏著度。

醫師公會全聯會理事長周慶明指出，健保署今年推動「個別醫院總額」，同時提高下轉給付，減少上轉點數，將可讓醫學中心為了控制個別總額成長幅度，而主動將輕症或穩定慢性病病人下轉到基層院所。

健保署 部分負擔新制 醫學中心

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