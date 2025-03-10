分級醫療／醫勞盟：就醫指引恐緣木求魚

醫院急診壅塞，衛福部研擬民眾就醫指引，希望落實分級醫療。不過，前健保局總經理張鴻仁表示，就醫指引對民眾無強制力，會有多少效果有待評估， 要想減少民眾到急診就醫，「那還有得拚了」。

「急診壅塞、分級醫療陷入危機，但危機就是轉機。」醫療改革基金會董事長劉淑瓊說，就醫指引應可搭配「大家醫計畫」，並設置廿四小時諮詢專線，提供患者就醫資訊，如果民眾覺得家庭醫師回答親切，就會樂於加入家醫照護群組，藉此逐步擴大家醫制度。

劉淑瓊指出，衛福部擬定就醫指引之前，須與醫界達成共識，並讓患者簡單區分重症、輕症，才能做到「小病到小醫院，大病到醫學中心」。編寫指引文字應淺顯易懂，不要產生誤解，如「痛」，就分為刺痛、悶痛、鈍痛等，逐一說明清楚。

劉淑瓊表示，該指引發布後，因無強制力，民眾仍保有就醫自由，畢竟每個人健康適能，或掌握自己健康程度等都不相同，若只靠指引來改變民眾就醫習慣，仍有許多關卡需要克服。

醫勞盟理事長儲寧瑋呼籲，健保署在面對分級醫療課題時，應依法行政，徹底落實健保法第四十三條，「如不經轉診，於地區醫院、區域醫院、醫學中心門診就醫者，應分別負擔其百分之三十、百分之四十及百分之五十的定率收費」，或可採現行定額收費，但需逐年檢討訂出規則，若僅研議就醫指引，卻不具強制力，落實分級醫療將是「緣木求魚」。

張鴻仁指出，衛福部擬制定民眾就醫指引，並增衛教強度，期待民眾改變就醫行為，這方向是沒有錯，但要減少民眾到醫院急診就醫，「那還有得拚了」。建議衛福部應每年檢視執行成效，滾動檢討。

張鴻仁說，急診壅塞真正問題是急診患者無法入住病房，主因為護理人員不足，不完全是沒做好分級醫療，因為許多到急診就醫的病人應該覺得自身病情嚴重，才直赴大醫院急診。再者，台灣急診就醫方便，且無時間限制，全天提供看診服務，確實少部分人將急診視為門診之用。

建議比照美國，急診醫師主要收治由救護車送進來的病人，自行至急診的病人至少等待卅分鐘至一小時。