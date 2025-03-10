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分級醫療9年 醫學中心擠更多人

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
台灣於一○六年推動分級醫療，但迄今醫學中心就診占比卻不降反升，去年約三六四四萬人次至醫學中心就醫，但下轉次數僅九萬一千多件，比率極低。圖為新聞示意圖。與當事人無關。記者余承翰／攝影
台灣於一○六年推動分級醫療，但迄今醫學中心就診占比卻不降反升，去年約三六四四萬人次至醫學中心就醫，但下轉次數僅九萬一千多件，比率極低。圖為新聞示意圖。與當事人無關。記者余承翰／攝影

我國於一○六年起推動分級醫療，迄今九年醫學中心看診率卻不降反升，且下轉病人偏低，一一三年三六四四多萬人次至醫學中心看診，但下轉患者僅九萬多人，比率僅千分之二點五。醫界、專家均表示，欲落實分級醫療，須從調整健保支付標準、提升基層診所信心等著手。

一○六年民眾總就醫次數為二億九五五六萬，基層診所就醫占比為百分之六十四點三、區域醫院百分之十五、醫學中心百分之十點六五、地區醫院百分之九點八；一一三年總就醫次數達三億八八六萬，基層診所占比則降至百分之六十四點一，區域醫院降至百分之十四點一，地區醫院略升至百分之十，醫學中心則增至百分之十一點八，增幅達百分之十點八。

進一步分析就診患者，醫學中心理應收治急重症患者，但一一三年下半年百分之十八點八三慢性病人至醫學中心就醫，較於一一二年上半年百分之十七點九，增幅卻為百分之五。此外，百分之四十三點四七的慢性病人至西醫基層診所就醫，較於一一二年上半年增加百分之十二。區域、地區醫院則呈現下降態勢。

至於下轉件數，去年共三六四四多萬人次至醫學中心就醫，僅九萬一八七四人下轉，轉至區域醫院為百分十八點一四、轉至地區醫院百分之五十二點九、百分之二十點四八至基層診所，其他醫學中心百分之八點四九。

醫學中心看診率不降反增 製表／元氣中心
醫學中心看診率不降反增 製表／元氣中心

「上轉很踴躍，下轉卻很難看。」醫改會董事長劉淑瓊說，許多醫學中心交通便利，加上民眾較信賴醫學中心，以致分級醫療雖很重要，卻很難做到。建議衛福部全面了解醫院，研擬配套，以鼓勵醫學中心下轉病人。

社區醫院協會理事長朱益宏表示，許多醫學中心仍將輕症、慢性病患者視為重要收入，積極衝量，且不願下轉患者。建議健保降低醫學中心門診慢性病相關給付，醫事司則應將降低門診病人比率納入醫院評鑑，逐年檢討未達標者醫院降級，以回歸照顧急重症患者。

新光醫院副院長洪子仁指出，分級醫療是不如預期，並非醫學中心爭取慢性病患，關鍵在於民眾對於基層醫療的信心仍不夠。健保開辦三十年，衛福部應思考提升基層診所能力，建立民眾對基層診所信心，配合制度誘導分級醫療，但這非短期就可完成。

家庭醫學醫學會理事長黃振國則建議，白天時段至醫院急診就醫者應增加部分負擔，如檢傷分類為一、二級急重症者，予以退費，另限制醫學中心開設假日門診及夜診；針對需到醫院急診施打抗生素患者，研擬交由基層診所醫師接手，舒緩急診壅塞。

分級醫療 患者 醫學中心

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