分級醫療3／衛福部擬就醫指引 專家憂恐「緣木求魚」

醫院急診壅塞，衛福部長邱泰源日前表示，將研擬民眾就醫指引，依病症選擇適當醫療機構，指引將由專科醫學會與專家共同制定，期望落實分級醫療。總統賴清德也說，民眾版就醫指引提升獲取分級就醫資訊，確保獲得妥適的醫療照護。但專家表示，就醫指引對民眾無強制力，會達多少效果有待評估， 真的能減少民眾到急診就醫「那還有的拚了」，最終恐是「緣木求魚」。

前健保局總經理張鴻仁指出，急診壅塞真正問題是急診患者無法入住病房，主因是護理人員不足，不完全是未落實分級醫療，「如果診斷（分級醫療）錯了，處方（改善分級醫療）就不一定是對的」，由於急診就醫方便、沒有時間限制，確實有人將急診當作門診用，但更多到急診就醫的病人，一定是感覺自己的病情並非輕症。

張鴻仁說，衛福部擬制定民眾就醫指引增加衛教強度，期待民眾改變就醫行為，這方向沒有錯，但真的要減少民眾到醫院急診就醫，「那還有的拚了」，策略會有多少效果，建議衛福部應每年檢視成效。

醫勞盟理事長儲寧瑋說，健保署面對分級醫療應下定決心依法行政，落實健保法第43條「如不經轉診，於地區醫院、區域醫院、醫學中心門診就醫者，應分別負擔其30%、40%及50%的定率收費」，或也可以採現行的定額收費，但需逐年檢討訂出規則，若僅是研議就醫指引，對民眾無強制力，落實分級醫療將是「緣木求魚」。

「急診壅塞、分級醫療陷入危機，但危機就是轉機。」醫療改革基金會董事長劉淑瓊說，衛福部應想辦法解決眼前危機，了解民眾就醫需求，若民眾就醫習慣，仍是直衝醫學中心急診室，就醫指引效果有限。她建議，就醫指引應考慮搭配大家醫計畫，並設置廿四小時諮詢專線，直接給予民眾就醫資訊，如果民眾覺得家庭醫師回答親切，願意加入家醫照護群組，以逐步擴大家醫制度。

劉淑瓊說，衛福部擬定就醫指引需注意3點，首先，一般「小病到小醫院，大病到醫學中心」，但重症、輕症如何區分，有些輕症又是急重症前兆，指引準則須與醫界達成共識；其次，編寫指引文字應淺顯易懂，不要產生誤解，如「痛」這個字，就分為刺痛、悶痛、鈍痛等，這要如何區分都要說明清楚。最後，指引發佈後，民眾仍有就醫自由，畢竟每個人健康適能、或掌握自己健康程度等都不相同，若只靠指引改變民眾就醫習慣，仍有許多關卡需要克服。