分級醫療4／健保署規畫修訂轉診支付標準 醫院下轉加碼

民國106年起推動分級醫療，依衛福部健保署統計，106年西醫基層門診量占整體各層級醫療院所64.3%，依趨勢推估，去年占比應為61.4%，但實際為64.1%；另慢性病人於基層診所就醫件數比率，108年為40%，去年提升至43%，可見分級醫療相關政策已逐步呈現效果。

健保署近年推動多項分級醫療政策，如擴大家庭醫師整合性照護計劃、醫療體系垂直整合聯盟，去年起推動大家計畫，於西醫基層推動家醫計畫2.0，整合代謝症候群防治計畫、糖尿病照護方案等慢性病照護計畫；地區醫院為全人計畫，至今已收案10萬人。目前正進行大家醫平台試辦計畫，透過資訊系統管理及追蹤糖尿病、慢性腎病等慢性病個案，提升基層醫師量能，增加病人黏著度。

健保署為提升轉診效率，落實分級醫療，已規畫修訂轉診支付標準，包含鼓勵全面使用電子轉診平台，取消未使用者的轉診費；另提升醫學中心、區域醫院下轉給付，每件由現行500點，再加200點達700點，及接受下轉醫療院所每件由200點，再加300點至500點，盼將醫療資源留給急重難症病人，本項調整預計提至本月12日醫院總額研商議事會議討論。

依健保法規定，門、急診部分負擔定率為20%，但考量民眾負擔，現行門診部分負擔以定額收取，去年部分負擔新制實施後，部分負擔占總醫療費用占率已有提升，醫學中心約達16%，後續將考量民眾經濟負擔下，持續研議定率制部分負擔，或電腦斷層、磁振造影等高價檢驗檢查部分負擔的可行性。

醫師公會全聯會理事長周慶明說，健保署今年推動個別醫院總額，同時擬定增加下轉給付，減少上轉點數，有機會促進醫院為控制個別總額，把輕症或穩定慢性病病人下轉到基層院所接手照顧。